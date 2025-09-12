Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист:

Что касается изоляции калининградского эксклава, то, если на это пойдет Евросоюз, это начало прямых боевых действий. Я думаю, что Евросоюз не заинтересован в этих прямых боевых действиях, иначе бы он давно бы уже влез в украинский конфликт непосредственно, поскольку у Евросоюза нет на руках козырей. Они не могут состояться или сохраниться в условиях прямого боестолкновения с Россией. Потому что первые боевые стычки приведут к ударам по ВПК стран Евросоюза и Великобритании. Это будет сделано сразу же, я думаю, «Орешник» наготове, он уже нацелен на эти объекты. А следующие будут удары уже по центрам принятия решений, по столицам, по Бильдербергскому клубу и по всем другим символическим точкам этого так называемого псевдогосударства, которое обозначается понятием «Европа» сейчас.

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