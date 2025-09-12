Прямой эфир

Что будет делать РФ, если будет блокада Калининграда? Фефелов ответил

12 сентября 2025 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист Андрей Фефелов. Обсудим самые актуальные темы! 

Что будет делать РФ, если будет блокада Калининграда? Фефелов ответил-2

Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист:
Что касается изоляции калининградского эксклава, то, если на это пойдет Евросоюз, это начало прямых боевых действий. Я думаю, что Евросоюз не заинтересован в этих прямых боевых действиях, иначе бы он давно бы уже влез в украинский конфликт непосредственно, поскольку у Евросоюза нет на руках козырей. Они не могут состояться или сохраниться в условиях прямого боестолкновения с Россией. Потому что первые боевые стычки приведут к ударам по ВПК стран Евросоюза и Великобритании. Это будет сделано сразу же, я думаю, «Орешник» наготове, он уже нацелен на эти объекты. А следующие будут удары уже по центрам принятия решений, по столицам, по Бильдербергскому клубу и по всем другим символическим точкам этого так называемого псевдогосударства, которое обозначается понятием «Европа» сейчас.

Читайте также:

Шмидт: Польша рассматривает блокаду Калининграда как рычаг давления на Россию

Азарёнок и Воскресенский прокомментировали истерику Туска из-за задержания их шпиона в РБ

Азарёнок о российском мессенджере: вам что лучше, ФСБ или ЦРУ?

# Григорий Азаренок # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Закрытие границы – это демонстративный жест. Больше ничего поляки сделать не могут – политолог
12 сентября 2025 16:50

Закрытие границы – это демонстративный жест. Больше ничего поляки сделать не могут – политолог

5-часовые переговоры во Дворце Независимости! Что Лукашенко обсуждал со спецпосланником США?
11 сентября 2025 18:31

5-часовые переговоры во Дворце Независимости! Что Лукашенко обсуждал со спецпосланником США?

Рыбаков: снятие США санкций с «Белавиа» показывает Евросоюзу, что надо просто разговаривать
11 сентября 2025 17:54

Рыбаков: снятие США санкций с «Белавиа» показывает Евросоюзу, что надо просто разговаривать