Закрытие границы – это демонстративный жест. Больше ничего поляки сделать не могут – политолог

Чем больше в Беларуси и России говорят об исключительно оборонительном характере союзных учений, чем чаще мы повторяем, что перенесли маневры подальше от внешних рубежей, тем упорнее наши соседи (из числа власть имущих) твердят о смертельной угрозе с Востока, то есть от нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне традиционных и плановых учений, которые Беларусь и Россия проводят не первый и не второй раз, власти Польши предостерегли своих граждан от поездок в нашу страну, а тем, кто уже находится на территории Беларуси, рекомендовали срочно ее покинуть. Правда, здесь очевидный парадокс: Варшава рекомендует своим гражданам то, что в принципе невозможно. Во всяком случае в ближайшее время. Стремительно покинуть Беларусь с минувшей полуночи уже не получится. Польша закрыла все пункты пропуска на границе с нашей страной, включая железнодорожные.

Вот так воинственно сегодня выглядит, например, железнодорожный переход «Кузница Белостоцкая – Гродно». Аналогичным образом польские пограничники «украсили» окрестности автомобильного пункта пропуска «Брест» и грузового «Козловичи» на своей территории. И это вместо того, чтобы цивилизованно наблюдать за нашими учениями, как это принято во всем мире. Наше приглашение к цивилизованному мониторингу Варшава, а вместе с ней Вильнюс и Рига, отвергли. А посему совершенно очевидно, что западные соседи, а в их лице и весь Евросоюз, разыгрывают исключительно политическую карту здесь и сейчас. Во-первых, подобные учения мы с Россией проводим уже больше 15 лет – с 2009-го раз в 2 года, поочередно на территориях обеих стран. И ничего принципиально нового сейчас не изобрели. И как бы наши соседи ни фантазировали касательно названия маневров, наш «Запад» не имеет никакого отношения к «Западной Европе» и какой-либо агрессии в ее отношении. Название указывает лишь на географическую часть Союзного государства. Например, в России есть аналогичные учения «Восток». А вот НАТО откровенно демонстрирует зубы, причем нарочито бряцая оружием вдоль наших рубежей. Именно здесь, на территории Польши, Литвы и Латвии в сентябре развернулись маневры «Железный кулак», которые в Литве дополнили еще и национальными – «Гром Перкунаса». При этом военное руководство в Варшаве, подчеркнуто игнорируя доводы Минска, продолжает твердить о наступательном характере союзных маневров. Именно поэтому Польша перебросила к границе 40 тысяч военных, дополнив эту картину сегодня ночью еще и колючей проволокой в пунктах пропуска.