Азарёнок и Воскресенский прокомментировали истерику Туска из-за задержания их шпиона в РБ

Юрий Воскресенский, политолог:

Истерика Туска абсолютно непонятна по нескольким причинам. Значит, одна из причин – это: а что ты можешь еще сделать плохого Беларуси? Чем ты еще можешь навредить? Если ты отгородился стенами, если ты начинаешь минировать леса, поля, если ты начинаешь вырывать даже болота, копать, чтобы не прошли, так сказать, наши танки, чем ты еще можешь навредить? Это первый момент.

А второй момент – ну, извините, если все предоставлено, даже если это был внедренный там оперативный сотрудник, а скорее всего, это человек, который сразу после того, как на него вышли по социальным сетям, доложил, как и положено делать нашим гражданам, белорусским спецслужбам. Что ты берешь, что ты фотографируешь, если тебе показывают, что это соответствующий им грифом документ. Ты мог отказаться на любом этапе. Смотри – секретно! Ему было сказано: смотри! Секретно! И это продемонстрировано на кадрах.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тут не отмоешься, Туск! Сикорский! Уже не отмоетесь здесь! Твоя женушка не поможет! Никто не поможет! Не отмоетесь! С поличным взят, видеосъемка!

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