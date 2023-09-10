Что Беларусь готова предложить Экваториальной Гвинее? Подвели итоги визита южной страны в Минск

Будущее планеты во много принадлежит Африке. Начнем с этой цитаты главы государства, которая предопределяет не только отношения Беларуси с Экваториальной Гвинеей. На неделе лидер этой страны посетил Минск с официальным визитом, но и в целом отношения Африки со всем остальным миром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня этот континент выходит на новый исторический виток. После 2020 года ряд африканских стран пережил военные перевороты. Два последних, в Нигере и Габоне, разворачивались буквально на наших глазах. Если более детально изучить географию протестов, то становится очевидно, что бунтует так называемая Франсафрика – это бывшие колонии Пятой Республики, которые де-юре вышли из-под влияния Парижа. Но де-факто Елисейский Дворец продолжает править балом на континенте.

Правда, не все готовы плясать под западную дудку. Поэтому страны Африки буквально одна за другой пытаются освободиться от неоколониалистов, которые хоть и приняли современное обличье, но по своей сути остались теми же – пытаются выжать из Африки все до последнего, а взамен кинуть в плодородные и богатые земли зерно голода, конфликтов и разрухи. Поддерживать именно в таком состоянии черный континент выгодно Западу, а другой, то есть богатой, сильной и процветающей, Африка просто не нужна. Но мы идем туда как друзья, скажет белорусский президент. И в этом наше кардинальное отличие от западников. Белорусско-африканский диалог строится не с позиции силы, а на равных. Мы – партнеры, а может, даже и больше. Друзья – все чаще звучит в общении президентов. При этом мы никого не учим жить, никого не осуждаем, не обращаем внимание, кто и что думает на этот счет.

Про того же лидера Экваториальной Гвинеи много что пишут и говорят на Западе: и санкции вводят, и осуждают, и обсуждают. Но и про нас в Америке и Европе говорят, жалко, что с большего врут. С другой стороны – кого сейчас волнует их мнение. Мир перестраивается, и выживет только тот, кто находит в себе силы и смелость идти в авангарде этой перестройки. Да, сложно, да, рискованно, но оно того стоит. Так что Беларусь готова предложить Экваториальной Гвинее и чем Малабо интересен Минску? О межконтинентальном сближении продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Теплый прием первого лица Экваториальной Гвинеи в белорусских локациях отметят многие медиа. Но это лишь детали. Меняется сам геополитический климат. И у официального Минска одни из самых теплых отношения с глобальным Югом. Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке. Читайте здесь. Лоск дворцов глобального Запада отполирован слезами нескольких цивилизаций. И из окон Белого дома, Букингемского дворца или небоскребов Уолл-стрит неоколониалисты продолжают смотреть свысока на большинство стран мира. Нет рынка рабов, но есть экспансия и гегемония интересов.

Александр Ивановский, политический аналитик:

Конечно, когда 5-10 % получаешь этих доходов, очень сложно развиваться. Тем более, когда там поддавливают со всех сторон. Поэтому в Африке сейчас работают крупные государства: Китай, Россия. И мы, конечно, в рамках Союзного государства не отстаем, решаем свою задачу. Тем, чем мы можем расширить рынки и получить свою выгоду, и свои интересы преследовать.

Мир устал от американской удавки. Александр Лукашенко уже давно сказал то, что многие думают. И проблема не в том, что седой американский хозяин Белого дома спотыкается. Проблема в том, что англосакс или француз, всегда сытый и надменный, ставит подножку для других. Всем разом. И все разом решили ответить. Все смелее антиамериканские заявления звучат на платформах ШОС и БРИКС.

Наталья Пискунова, кандидат политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ (Россия):

Я бы не стала говорить о том, что это является однозначным символом краха гегемонизма, но я бы сказала, что это является шагом к еще большему достижению многополярности в современной международной политике. Мир выстраивает новую архитектуру взаимоотношений. Определились и точки альтернативных мнений. Причем уважительное отношение ко всем голосам. Это главное отличие от философии колониальной системы. Лукашенко: Минск выступает за справедливый мир, и мы идем в Африку как друзья. Подробности.

Говорим о встрече с руководством Экваториальной Гвинеи, подразумеваем добрую часть Африки. Вспоминаем о поездке в Зимбабве, подразумеваем добрую часть Африки. Там Лукашенко – смелого и известного в мире лидера – встречали с ликованием и древними плясками, а провожали с козлом. В обоих случаях высшая степень оказания почестей. «Западных политиков Африка так не встречает». Лукашенко приехал в Зимбабве.

Антон Дудуренок, аналитик БИСИ:

Это плоды нашего многолетнего опыта работы на дальних орбитах международных отношений. И плюс стратегическое видение, потому что у нас есть своя позиция и в контактах в рамках поворота на Восток, и в контактах с глобальным Югом. Еще одно направление – совместная работа в кооперации с ближайшим союзником. Сладкие перспективы работы с далекой Африкой видят на «Коммунарке».

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Сейчас мы работаем над крупным инвестиционным проектом, чтобы обеспечить всю республику всеми продуктами, которые необходимы, а республика не только какао-бобы закупает, еще и какао-продукты. Если брать от объемов поставки какао-продуктов в Республику Беларусь, это 11 тысяч тонн в год, а РФ покупает 130 тысяч тонн. То есть это необъятный рынок, и мы претендуем на 10-15 % российского рынка в своем инвестиционном проекте.

Африканские какао-бобы хорошо известны нашим кондитерам. Покупаем напрямую. Без Лондонской биржи. Но теперь вместо вагонов их будут возить составами. Открытие нового производства открывает и новые перспективы. Конфетка для дальней дуги и наше образование. Европейского качества и по приемлемой цене.

Василий Руденок, проректор по международным связям БГМУ:

У нас учатся правнуки, праправнуки наших первых выпускников. В Индии, в Дели, один из наших выпускников (25 лет назад закончил) основал клинику и назвал ее Минск. Привязанность к Беларуси интеллектуальной элиты Африки и Ближнего Востока начинается со студенческой скамьи.

Культура классная, понравилась.

– Драники полюбили?

– Конечно полюбили. Понятно, это только начало крепких связей. Наш президент лично провожал коллегу из Экваториальной Гвинеи. И это действительно исторический момент новых уважительных отношений между Европой и Африкой. А вот их будущее. Будущий дипломат Сальма Зухнир из Марокко.

Если здесь откроется посольство Марокко, потому что его здесь нет, буду здесь работать, буду первым послом. Амбиции серьезные. Хотя студент БГУ – девушка консервативная. За два года успела влюбиться в Минск. Но только в то, что не харам.