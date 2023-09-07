Лукашенко: Минск выступает за справедливый мир, и мы идём в Африку как друзья

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильная экономика – основа суверенитета любого государства, потому Беларусь готова оказать посильную помощь в индустриализации Экваториальной Гвинеи. У нас есть опыт работы и жизни под давлением.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь в отличие от западных «демократизаторов» готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам. Мы три десятилетия живем под давлением Запада и категорически не приемлем любые попытки давления. Белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый, многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах, поэтому у нас не должно быть особых сложностей в налаживании диалога. Убежден, не будет. История учит, что независимость и суверенитет страны – это прежде всего сильная экономика. У нас есть опыт и наработки, чтобы стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и окончательного ее освобождения от гнета бывших метрополий.
Читайте также:
Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам
Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента»
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием