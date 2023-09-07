Лукашенко: Минск выступает за справедливый мир, и мы идём в Африку как друзья

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильная экономика – основа суверенитета любого государства, потому Беларусь готова оказать посильную помощь в индустриализации Экваториальной Гвинеи. У нас есть опыт работы и жизни под давлением.