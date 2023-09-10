Харитончик: «Трактор наш сравнивают с автоматом Калашникова, такой же простой и безотказный»

Будущее планеты во много принадлежит Африке. Начнем с этой цитаты главы государства, которая предопределяет не только отношения Беларуси с Экваториальной Гвинеей. На неделе лидер этой страны посетил Минск с официальным визитом, но и в целом отношения Африки со всем остальным миром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня этот континент выходит на новый исторический виток.

Если с геополитической логистикой все понятно – она выстроена, то что же с обычным транспортным коридором? И неужели даже такое плечо не снизит силу партнерских рукопожатий? А ведь работать надо еще и в условиях санкций. Траекторию движения белорусских товаров на рынки дальней дуги заместитель министра промышленности показывает спиной к камере. Любое движение белорусской продукции на внешние рынки пытаются блокировать санкциями. Но нас знают. И нас ждут.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности:

Мы смогли сохранить положительный имидж по нашей технике, предприятиям. И конечно, это играет свою хорошую роль в продвижении нашей продукции. Безусловно, очень интересна в первую очередь поставка для наших африканских партнеров различной сельскохозяйственной техники: трактора, комбайны, навесное оборудование. Поскольку наши партнеры знают, насколько они качественные, отработанные. Во многом слышим, что трактор наш сравнивают с автоматом Калашникова, такой же простой и безотказный. Африка – это новая точка бифуркации роста. Кто будет в Африке, тот будет в мировой экономике.

Алексей Тома, ведущий специалист Центра международных исследований ФМО БГУ:

Африка – это более 1 миллиарда жителей. По прогнозам экспертов, к 2050 году количество населения Африки будет составлять 2 миллиарда человек. Африканские страны представляют интерес с точки зрения добычи полезных ископаемых. Африка – это 30 % мирового запаса различных полезных ископаемых.

Понятно, континент разный. И от ужасных рабовладельцев осталась память не только в названии природных жемчужин (водопад Виктория, например), но и реально действующие базы влияния. Западные корпорации. Вернее, их товары. В Африке уже Китай и Россия. Мы идем с открытыми объятиями и предложениями.

Антон Дудуренок, аналитик БИСИ:

Беларусь находится в тренде этого процесса, интереса мировых игроков к глобальному Югу. И здесь вопрос стоит не в том, что мы представляем друг для друга, а в том, какие вообще процессы глобальные развиваются в международных отношениях.

Нашим инициативам по пути развития с новым межгосударственным транспортным коридором Север – Юг. Основной бенефициар – Иран. Не у многих с Тегераном такие хорошие отношения, как у Минска. «Тема довольно закрытая». Может ли укрепиться сотрудничество Беларуси и Ирана в военно-технической сфере? Понятно, что и в рамках интеграции ШОС или БРИКС будет конкуренция. Поэтому мы и начинаем осваивать африканский вектор. Не важно, это Экваториальная Гвинея или Зимбабве. Беларусь интересна любой стране Африки.