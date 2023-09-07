Прямой эфир

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке

07 сентября 2023 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава нашего государства, для него Африка – это не загадочный континент. Президент Беларуси неоднократно посещал этот регион и крайне рад тем процессам, которые сегодня происходят в Африке. Речь об укреплении независимости стран континента. В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и подчеркнул, что его визит является свидетельством того, что наши народы братские.

Какие планы по сотрудничеству определены в ходе переговоров – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Это первый за год официальный визит зарубежного лидера в Беларусь. Чтобы так красиво, со всеми атрибутами официальных церемоний, кортежем, ротой почетного караула. В кулуарах дворца то и дело звучало – мы скучали. Пандемия и другие политические события поставили на паузу поездки лидеров, переведя их в онлайн. Тем любопытнее, ради личной встречи с кем из своих коллег главы государств теперь готовы снова сесть в самолет. В нынешнем году наш президент бывал в Африке, Китае и России. Теперь – ответные шаги.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке-4

Этот визит должен был состояться несколькими месяцами ранее, но вмешались обстоятельства, о которых Обианг Нгема, президент Экваториальной Гвинеи, чуть позже расскажет Александру Лукашенко, да и… яблоко должно быть спелым. Встреча состоялась как раз вовремя. Все внимание к деталям.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке-7

Красноречивый жест – после прослушивания гимна Александр Лукашенко в прямом смысле слова поддерживает коллегу. И это наглядная демонстрация отношения Беларуси к африканским странам. Еще во время своего исторического визита в Африку в начале года Александр Лукашенко заявил, что мы намерены сотрудничать на равных и поддержим государства, которые многие годы нещадно эксплуатировались европейскими хозяевами.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке-10

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми и чтобы недра ваши работали на вас. Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации.

Сегодня этот тезис президент повторил снова. И это не дань моде, а вполне себе давняя позиция страны и лично Александра Лукашенко.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке-13

Александр Лукашенко:
Когда у нас на севере говорят об Африке, – это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Африка развивается, государства Африканского континента приобретают свою независимость. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Читайте здесь

Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца.

И двери всех предприятий, продукция которых могла бы помочь Экваториальной Гвинее, стать по-настоящему независимой.

Читайте также:

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам

Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента»

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием

# Беларусь-Гвинея # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Экваториальной Гвинеи: неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки
07 сентября 2023 17:22

Президент Экваториальной Гвинеи: неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём
07 сентября 2023 14:37

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём

Лукашенко – президенту Экваториальной Гвинеи: «Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас – белорусов, россиян»
07 сентября 2023 14:27

Лукашенко – президенту Экваториальной Гвинеи: «Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас – белорусов, россиян»