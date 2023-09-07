Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава нашего государства, для него Африка – это не загадочный континент. Президент Беларуси неоднократно посещал этот регион и крайне рад тем процессам, которые сегодня происходят в Африке. Речь об укреплении независимости стран континента. В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и подчеркнул, что его визит является свидетельством того, что наши народы братские.
Какие планы по сотрудничеству определены в ходе переговоров – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Это первый за год официальный визит зарубежного лидера в Беларусь. Чтобы так красиво, со всеми атрибутами официальных церемоний, кортежем, ротой почетного караула. В кулуарах дворца то и дело звучало – мы скучали. Пандемия и другие политические события поставили на паузу поездки лидеров, переведя их в онлайн. Тем любопытнее, ради личной встречи с кем из своих коллег главы государств теперь готовы снова сесть в самолет. В нынешнем году наш президент бывал в Африке, Китае и России. Теперь – ответные шаги.
Этот визит должен был состояться несколькими месяцами ранее, но вмешались обстоятельства, о которых Обианг Нгема, президент Экваториальной Гвинеи, чуть позже расскажет Александру Лукашенко, да и… яблоко должно быть спелым. Встреча состоялась как раз вовремя. Все внимание к деталям.
Красноречивый жест – после прослушивания гимна Александр Лукашенко в прямом смысле слова поддерживает коллегу. И это наглядная демонстрация отношения Беларуси к африканским странам. Еще во время своего исторического визита в Африку в начале года Александр Лукашенко заявил, что мы намерены сотрудничать на равных и поддержим государства, которые многие годы нещадно эксплуатировались европейскими хозяевами.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми и чтобы недра ваши работали на вас. Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации.
Сегодня этот тезис президент повторил снова. И это не дань моде, а вполне себе давняя позиция страны и лично Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Когда у нас на севере говорят об Африке, – это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Африка развивается, государства Африканского континента приобретают свою независимость. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Читайте здесь.
Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца.
И двери всех предприятий, продукция которых могла бы помочь Экваториальной Гвинее, стать по-настоящему независимой.
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