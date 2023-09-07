Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава нашего государства, для него Африка – это не загадочный континент. Президент Беларуси неоднократно посещал этот регион и крайне рад тем процессам, которые сегодня происходят в Африке. Речь об укреплении независимости стран континента. В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и подчеркнул, что его визит является свидетельством того, что наши народы братские. Какие планы по сотрудничеству определены в ходе переговоров – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Это первый за год официальный визит зарубежного лидера в Беларусь. Чтобы так красиво, со всеми атрибутами официальных церемоний, кортежем, ротой почетного караула. В кулуарах дворца то и дело звучало – мы скучали. Пандемия и другие политические события поставили на паузу поездки лидеров, переведя их в онлайн. Тем любопытнее, ради личной встречи с кем из своих коллег главы государств теперь готовы снова сесть в самолет. В нынешнем году наш президент бывал в Африке, Китае и России. Теперь – ответные шаги.

Этот визит должен был состояться несколькими месяцами ранее, но вмешались обстоятельства, о которых Обианг Нгема, президент Экваториальной Гвинеи, чуть позже расскажет Александру Лукашенко, да и… яблоко должно быть спелым. Встреча состоялась как раз вовремя. Все внимание к деталям.

Красноречивый жест – после прослушивания гимна Александр Лукашенко в прямом смысле слова поддерживает коллегу. И это наглядная демонстрация отношения Беларуси к африканским странам. Еще во время своего исторического визита в Африку в начале года Александр Лукашенко заявил, что мы намерены сотрудничать на равных и поддержим государства, которые многие годы нещадно эксплуатировались европейскими хозяевами.