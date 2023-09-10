Чистка медиа и реформа судебной системы. Как правящая партия Польши готовится к выборам?

У Беларуси нет территориальных споров. Мы настроены на мирное сосуществование. Чего не скажешь о наших соседях, которые ведут себя буквально по-боевому. 4 сентября Литва начала масштабные учения НАТО рядом с границами Беларуси.

В маневрах участвуют более 900 солдат из восьми стран НАТО, в том числе из Польши, США, Великобритании. Основная часть учений пройдет на полигоне в Пабраде, который находится примерно в 10 километрах от нашей границы. В ходе маневров военнослужащие будут устанавливать взрывоопасные заграждения, отрабатывать защиту от атомного, биологического и химического оружия, а также выполнять другие задачи инженерного обеспечения.

А Варшава заявила, что увеличит расходы на армию до 4 % от ВВП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому показателю Польша станет одним из лидеров в НАТО. Но зачем так тратиться? Если отбросить все шелуху, то эти деньги идут на предвыборную кампанию правящей партии «Право и справедливость». Буквально через месяц в стране пройдут парламентские выборы, и стратегия ПиС – сыграть на угрозе военного вторжения в Польшу.

Для этого активно раскручивают тему с «Вагнером», а еще раньше, весной, польская контрразведка якобы раскрыла диверсионные сети с участием белорусских и украинских граждан. Ни одно дело не передали в суд до выборов, то есть это инфоповоды, чтобы все время создавать у граждан чувство осажденной крепости и шпиономанию. Главные соперники правящей партии – так называемая «Гражданская коалиция», которую возглавляет мэр Варшавы и бывший премьер Дональд Туск. Они представляют экономическую группу, ориентированную на Германию. В основном это промышленный капитал, и, с одной стороны, ему нужны дешевые российские ресурсы и рынок сбыта, а с другой – прекращение войны в Украине, которая ставит под угрозу немецкую экономику.

Симпатии избирателей делятся примерно 50 на 50. В основном за оппозицию голосует западная часть Польши и столица, но проблема в том, что у ФРГ сейчас много проблем и Берлин может крайне ограниченно влиять на выборы в Польше. То есть американцы бьют не по конкурентам внутри страны, а по их заказчикам. Вокруг чего и строится предвыборная гонка: стороны выясняют, кто на кого работает, и обвиняют друг друга в продаже польских интересов либо американцам, либо немцам.

Но при этом «Право и справедливость» имеет большой административный ресурс: все годы нахождения у власти они старались вывести страну из-под контроля институтов ЕС, чтобы работать напрямую с американцами. Самый большой успех – это реформа судебной системы, где была ликвидирована независимость судей, так что в случае спорных моментов на выборах они имеют больше шансов влиять на результат. Демократия в полном расцвете, что тут скажешь. Ну и еще один камень в предвыборный польской огород – это контроль над СМИ. ПиС провела зачистку медиа от представителей «Гражданской коалиции», поэтому вся официальная пресса работает в единой тональности: Война с Россией, угроза Польше, тотальная милитаризация и мобилизация. Что, разумеется, влияет на польских граждан, которые не имеют ни малейшего представления о реальной ситуации в Беларуси. Истерика захватывает все общество: от школ и детских садов до силовых структур.

Есть и третий игрок на польском политическом поле. Это партия «Конфедерация», которая выступает резко против присутствия украинцев в Польше. Националисты, но не системные и которых, как ни удивительно, тоже прикармливают США, чтобы иметь рычаг давления на правящую партию. С ними идет заигрывание – недавно ПиС вбросила информацию, что готовится экстрадиция украинцев из страны. И это важный фактор, чтобы перетянуть электорат ультраправых. Но даже используя все доступные методы, рейтинг правящей партии не превышает 36 %. Что может его резко поднять? Конечно, война или военная провокация. И тут в дело вступает тот самый белорусский фактор, который не дает полякам спать спокойно, а нам то и дело подкидывает проблем.