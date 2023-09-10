Итоги саммита G20. Разбираемся, почему Си Цзиньпин не приехал в Индию

Переговоры в Сочи прошли как раз накануне саммита Большой двадцатки, который в эти выходные принимала Индия. Ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин в Нью-Дели не приехали. А вот Владимира Зеленского намерено оставили за бортом G20, что его сильно возмутило, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще больше Киеву не понравилась итоговая декларация.

Страны-участницы форума не осудили действия России в Украине, сколько ни пытались западные дипломаты принудить к этому отдельные государства. Зарубежные СМИ назвали декларацию ударом по Западу. Ну, и в том, что на саммит не приехал Си Цзиньпин, аналитики также угадывают определенный посыл. Некоторые считают, что китайский лидер больше не видит перспективы в G20, а делает ставку на БРИКС. На последнем саммите организация приняла шесть новых членов.

Китайские наблюдатели предполагают что, кроме БРИКС, другой более удобной для КНР, по сравнению с G20, платформой станет Шанхайская организация сотрудничества, в которую также входят Россия и страны Центральной Азии и куда в 2024 году должна вступить и Беларусь.

И еще одна причина, почему китайский лидер не приехал в Нью-Дели, это конфликт между КНР и Индией. Две ведущие державы Азии давно спорят за приграничные территории.