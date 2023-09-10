Ференц Элмасси: «ЛГБТ-повестка преподаётся детям в школах. Всё это отчасти работа фонда Сороса»
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Влияние на политические процессы, поддержка масштабной миграции из Азии и Африки в Европу, поддержка ЛГБТ-идеологии – все это далеко не полный список того, к чему причастен Джордж Сорос.
Ференц Элмасси, франко-венгерский журналист, главный редактор издания «Вышеград пост»:
Вопрос ЛГБТ очень актуален на Западе, особенно в последние 10 лет, и фонд Сороса действительно сыграл огромную роль в популяризации этой темы, придал ей больший вес, были созданы лобби в политических институтах, в СМИ, а также в мире культуры: в сериалах, фильмах, музыке – во всем. ЛГБТ-повестка преподается детям в школах. Все это отчасти работа фонда Сороса. Он принял активное участие в этой программе, потому что есть повестка. Есть люди, которые верят, как верили до них другие люди в Европе и других странах, что они могут контролировать и изменять человеческую природу, создать совершенно новое общество, стерев старое. Попытку это сделать мы и наблюдаем сегодня.
Никола Римолди, лидер движения «Воля масс» (Швейцария):
Глобалисты хотят навязать нам свои правила, свою мораль, глобальную повестку, то, что они считают правильным. Наша страна и ваша страна как суверенные государства должны сами решать, что правильно, а что нет. ЕС и другие глобалистские организации не имеют права диктовать, что делать нашим странам. Мы должны быть независимыми. Мы должны иметь мужество быть независимыми. Неважно, какой ценой, неважно, какие будут последствия, мы должны победить как суверенные государства.
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