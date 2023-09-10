Ференц Элмасси: «ЛГБТ-повестка преподаётся детям в школах. Всё это отчасти работа фонда Сороса»

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Влияние на политические процессы, поддержка масштабной миграции из Азии и Африки в Европу, поддержка ЛГБТ-идеологии – все это далеко не полный список того, к чему причастен Джордж Сорос.