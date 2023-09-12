Прямой эфир

Владимир Андрейченко: вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования создана

12 сентября 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Глава государства подробно интересовался работой депутатов нынешнего созыва и перспективами следующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко

Владимир Андрейченко: вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования создана-1

После встречи с Президентом Владимир Андрейченко пообщался с журналистами. Председатель нижней палаты парламента отметил, что нынешний пул депутатов намерен доработать и принять максимальное число законопроектов, чтобы новый состав народных избранников мог плавно входить в законотворческий процесс. В частности, в ближайшее время в Палате представителей состоится нулевое чтение законопроекта о республиканском бюджете на 2024 год. Ориентировочные цифры известны – общий объем составит примерно 40 миллиардов рублей.

Владимир Андрейченко: вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования создана-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одним из основных направлений в работе Палаты представителей на 9-й сессии было приведение национального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Необходимо было откорректировать 88 законов. На сегодня эта работа проведена по 79 законам. Осталось еще привести в соответствие девять законов, пять из них сегодня находится в Палате представителей, ко второму чтению готовится, четыре поступят в ближайшее время. То есть на сегодня вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования 25 февраля и Всебелорусского народного собрания парламентом создана.

# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко
12 сентября 2023 10:59

«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко

Богодель: сегодня у Литвы самое ущербное геополитическое и геостратегическое положение в регионе
11 сентября 2023 17:56

Богодель: сегодня у Литвы самое ущербное геополитическое и геостратегическое положение в регионе

Лукашенко: Беларусь и Турция имеют схожую позицию по кризису в Украине
11 сентября 2023 09:00

Лукашенко: Беларусь и Турция имеют схожую позицию по кризису в Украине