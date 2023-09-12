Владимир Андрейченко: вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования создана

После встречи с Президентом Владимир Андрейченко пообщался с журналистами. Председатель нижней палаты парламента отметил, что нынешний пул депутатов намерен доработать и принять максимальное число законопроектов, чтобы новый состав народных избранников мог плавно входить в законотворческий процесс. В частности, в ближайшее время в Палате представителей состоится нулевое чтение законопроекта о республиканском бюджете на 2024 год. Ориентировочные цифры известны – общий объем составит примерно 40 миллиардов рублей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Одним из основных направлений в работе Палаты представителей на 9-й сессии было приведение национального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Необходимо было откорректировать 88 законов. На сегодня эта работа проведена по 79 законам. Осталось еще привести в соответствие девять законов, пять из них сегодня находится в Палате представителей, ко второму чтению готовится, четыре поступят в ближайшее время. То есть на сегодня вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования 25 февраля и Всебелорусского народного собрания парламентом создана.