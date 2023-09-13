Посланник Папы Римского раскритиковал польский забор на границе с Беларусью

Международная встреча за мир, 37-я по счету, проходит в эти дни в столице Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе мероприятия в Берлине папский посланник, кардинал Маттео Дзуппи, подверг резкой критике капитальное заграждение, возведенное на границе с Беларусью по инициативе польских властей. Он охарактеризовал его как «нечто абсолютно недопустимое».

Кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов:

Стены всегда являются причиной больших страданий. Они возводятся за очень короткое время, но чтобы освободиться от них, требуются десятилетия. Такие барьеры существенно затрудняют диалог между сторонами. Назрела острая необходимость найти иное решение миграционного кризиса, нежели возведение физических барьеров. Но для начала необходимо разрушить невидимые стены в сознании людей.