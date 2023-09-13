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Посланник Папы Римского раскритиковал польский забор на границе с Беларусью

13 сентября 2023 07:41
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Международная встреча за мир, 37-я по счету, проходит в эти дни в столице Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посланник Папы Римского раскритиковал польский забор на границе с Беларусью-1

В ходе мероприятия в Берлине папский посланник, кардинал Маттео Дзуппи, подверг резкой критике капитальное заграждение, возведенное на границе с Беларусью по инициативе польских властей. Он охарактеризовал его как «нечто абсолютно недопустимое».

Посланник Папы Римского раскритиковал польский забор на границе с Беларусью-4

Кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов:
Стены всегда являются причиной больших страданий. Они возводятся за очень короткое время, но чтобы освободиться от них, требуются десятилетия. Такие барьеры существенно затрудняют диалог между сторонами. Назрела острая необходимость найти иное решение миграционного кризиса, нежели возведение физических барьеров. Но для начала необходимо разрушить невидимые стены в сознании людей.

Посланник Папы Римского раскритиковал польский забор на границе с Беларусью-7

Урон растительному и животному миру Беловежской пущи от возведенного Польшей забора состоит из самых разных негативных последствий для экосистемы. Напомним, польское правительство предпринимает попытки узаконить его строительство на границе с Беларусью. Для этого на референдум, запланированный 15 октября, вынесен вопрос возможного демонтажа. Однако сама формулировка и соседство с остро стоящим вопросом проведения миграционной политики свидетельствуют об очевидных попытках манипулировать общественным мнением.

# Международная политика # Фотофакт

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