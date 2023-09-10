Вот почему Беларусь не стала второй Украиной! Рассказываем, как Лукашенко встретил Сороса

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Джордж Сорос, миллиардер, финансист, филантроп:

Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР, но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот. Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация, но наш фонд проделал большую и успешную работу. Особенно, учитывая, что я больше сосредоточился на Украине, и появилась новая Украина, полная стремления стать частью ЕС, европейской демократии. А люди, которые стоят за этим, почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились.

Надежда Сасс, СТВ:

Первой европейской страной, власти которой решили открыто противодействовать деятельности структур Сороса, стала Республика Беларусь. Свой фонд в Беларуси Джордж Сорос открыл в 1993 году. Его офис размещался по адресу проспект: Независимости, 25. И в 1997 году его деятельность была прекращена. Фактически это стало первым масштабным шагом новоизбранного Президента Александра Лукашенко по защите суверенитета белорусского государства и традиционных ценностей белорусского общества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сорос первый приехал, деньги привез на историческую правду, на учебники и так далее. И я ему честно и искренне сказал: господин Сорос, вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику. И вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я стал ненавистным. И наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели писать сами свои учебники. Вы знаете, какие они были тогда. За то, что мы сами хотели выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми.