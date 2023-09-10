Вот почему Беларусь не стала второй Украиной! Рассказываем, как Лукашенко встретил Сороса
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Джордж Сорос, миллиардер, финансист, филантроп:
Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР, но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот. Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация, но наш фонд проделал большую и успешную работу. Особенно, учитывая, что я больше сосредоточился на Украине, и появилась новая Украина, полная стремления стать частью ЕС, европейской демократии. А люди, которые стоят за этим, почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились.
Надежда Сасс, СТВ:
Первой европейской страной, власти которой решили открыто противодействовать деятельности структур Сороса, стала Республика Беларусь. Свой фонд в Беларуси Джордж Сорос открыл в 1993 году. Его офис размещался по адресу проспект: Независимости, 25. И в 1997 году его деятельность была прекращена. Фактически это стало первым масштабным шагом новоизбранного Президента Александра Лукашенко по защите суверенитета белорусского государства и традиционных ценностей белорусского общества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сорос первый приехал, деньги привез на историческую правду, на учебники и так далее. И я ему честно и искренне сказал: господин Сорос, вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику. И вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я стал ненавистным. И наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели писать сами свои учебники. Вы знаете, какие они были тогда. За то, что мы сами хотели выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми.
Надежда Сасс:
Подчеркну, что происходило это в 1997 году, когда не только в Украине, но и в России мало кто во властных коридорах решался спорить со знаменосцем мировой капиталистической системы. А в соседней Украине и годы спустя отношение к Соросу было диаметрально противоположным, что подтверждают эти кадры, которые, как принято сейчас говорить, комментировать – только портить. Согласитесь, не случайно траектории развития Беларуси и Украины так сильно отличаются.
Джордж Сорос:
Я основал фонд в Украине до того, как Украина стала независимой от России, и с тех пор фонд функционирует, и это сыграло важную роль в происходящих сейчас событиях.
Александр Лукашенко:
«Дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания!» Я больше никогда с ним не встречался.
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