Лазуткин: США формируют военный бюджет контрнаступа, а Украина готовит мобилизацию

Две основные политические партии Польши представили свои программы перед парламентскими выборами и провели первые крупные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Националисты из «Право и справедливость» обещают увеличить расходы на социальные и военные нужды, а также продолжить закупку американских вооружений. Их оппоненты пытаются наладить отношения с Брюсселем и обеспечить финансирование средств, замороженных на счетах в ЕС. О том, как октябрьские выборы в Сейм повлияют на внутреннюю ситуацию и есть ли шанс изменить расстановку сил в Европе – расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше две главные силы – «Право и справедливость» и «Гражданская коалиция». Первая группа связана с американцами и находится у власти уже 8 лет, вторая тоже была у власти, связана с немцами и ориентирована на Евросоюз. С ними у Беларуси особой дружбы тоже не получилось, но тогда хотя бы не стоял вопрос войны. Главная тема польских выборов, как ее навязывает правящая партия – это безопасность, лозунг их кампании: «Безопасное будущее для поляков». Отсюда вопрос, как эту безопасность обеспечить. Купить как можно больше танков и HIMARS и строить заборы, или нормализовать отношения с Россией и Беларусью? Однако говорить о последнем варианте вслух нельзя, это на выборах даже не обсуждают, поэтому оппозиция использует темы внутренней повестки, в основном это коррупция. Все коррупционные скандалы последних лет связаны с польским концерном Orlen. Orlen – это нефтяная компания и главный кошелек правящей партии, а недавно ее слили с газовым оператором, чтобы продавать еще и американский СПГ. Orlen реализует бензин не только в Польше, но и в Германии, Чехии, Словакии, Прибалтике, то есть в американской зоне контроля, с помощью выкупленной у британцев сети заправок. То есть это такой польско-британско-американский проект. Как монополист, Orlen завышает цены на бензин с помощью налогов, которые устанавливает польское правительство, и одновременно снижает свои затраты. Раньше они покупали нефть в России, а теперь используют схемы закупки нефти якобы через Британию. Скорее всего, это та же российская нефть, которая идет через порты Прибалтики, смешивается на бумаге, а потом по документам становится британской. И по дороге дорожает процентов на 50. На что британцы и американцы смотрят сквозь пальцы, потому что Orlen – их детище. Кто же не даст заработать самим себе, да еще на санкциях, которые сами и вводили?

А вот людям дорогой бензин не нравится, и это пытается использовать польская оппозиция. Но здесь важно понимать, что американцы не контролируют Польшу напрямую, это ненадежно, они создают там целые сектора экономики, которые им принадлежат, например, в энергетике. По той же причине Польша будет строить американские атомные станции, терминал СПГ и заключила оборонные контракты на 10 лет вперед. Даже если на выборах победит оппозиция с темой коррупции, все коммерческие сделки придется выполнять, и американцы все равно останутся главным игроком во внутренней политике. Но то подводная часть айсберга. А сверху мы видим военную истерику, потому что правящая партия обещает чуть ли не военное вторжение в Польшу. Но поскольку никто нападать не собирается, они раскручивают тему диверсий. Типа, враги есть, но скрытые. В марте этого года польская военная контрразведка раскрыла сеть с участием белорусских и украинских граждан, среди которых была, например, девочка 19 лет, которая ходила здесь на митинги, а там вдруг начала работать на русских. То, что на русских работают граждане Украины, это еще интереснее, потому что у Киева и Варшавы сегодня открытый конфликт. Так что врагов лепят из всех подряд. Третья важная тема – работа польских спецслужб. Якобы они ставили на прослушку польских политиков, и это обещают обнародовать и посадить нынешнее правительство. Но забавно то, что оппозиция, когда была у власти, делала то же самое, в 2015 году в сеть утекли данные о незаконной прослушке политиков в польских ресторанах. Поэтому вряд ли прослушкой можно кого-то удивить.

Четвертая тема – мигранты, без разницы – из Украины и Беларуси или Ирака и Сирии, поляки их одинаково не любят. Можно заметить, что в последнее время реакция польских силовиков на границе ужесточилась, начали стрелять. Понятно, что Беларусь имеет прямой рычаг влияния на ситуацию в Польше, и обстановка во многом зависит от наших действий и заявлений. Но если наш Президент последний месяц посылает сигналы о нормализации, то они, наоборот, все время пытаются обострять. Вопрос о заборе на границе с Беларусью вынесли на референдум, и надо показать, для чего он нужен. К сожалению, возможны новые провокации, и наши военные это понимают. Но даже если допустить, что правящая партия проиграет или не сформирует коалицию, то она все равно сохранит влияние как минимум до 2025 года, то есть до новых президентских выборов. Анджей Дуда является представителем правящей партии, и он, согласно Конституции, может наложить вето на любые парламентские законы. Парламенту будет сложно преодолеть президентское вето, и это значит, американцы все равно будут контролировать ключевые вопросы внешней политики, как минимум связанные с СВО и Германией, еще два года. А поскольку Польша и Румыния являются главными каналами поставок оружия в Украину, то можно догадаться, какой график войны закладывают американцы. Судя по польским выборам, нас ждет как минимум еще два года активных боевых действий. Исходя из этого, США формируют военный бюджет следующего летнего контрнаступа, теперь уже с самолетами, а Украина готовит мобилизацию. И они рассчитывают не на уклонистов из ЕС, а на подрастающих детей, кому сегодня 16-17 лет. Вот как выглядит их военная пропаганда. Здесь ситуация зеркальная, потому что война в Украине является фактором польских выборов, и американцы будут подливать масла в огонь, чтобы показывать российскую или белорусскую угрозу. Но кроме правящей партии, в Польше есть и более проамериканские силы, например партия «Конфедерация», которая выступает за выход из Евросоюза, против ЛГБТ, против прививок и резко против присутствия украинцев в Польше. Вот такие забавные видео они снимают про польское правительство.

Это тоже националисты, но несистемные, и которых, как ни странно, тоже кормят США, чтобы иметь рычаг давления на правящую партию. С ними идет заигрывание. Вот недавно была информация, что готовится экстрадиция украинцев из Польши – это важный фактор, чтобы перетянуть голоса ультраправых, хотя никакой реальной экстрадиции мы пока не видим. Но все-таки главные соперники правящей партии – так называемая «Гражданская коалиция», которую возглавляют мэр Варшавы Тшасковский и бывший премьер Дональд Туск. Если у правящей партии рейтинг 35 %, то у этих 25 % и примерно 15 % – у «Конфедерации». То есть общество сильно расколото, и, скорее всего, ни у кого на выборах не будет убедительной победы.

А когда ситуация колеблется, работает административный ресурс. Самый большой успех правящей партии – это реформа судебной системы, ее полностью поставили под контроль. Так что в случае спорных моментов на выборах они имеют больше шансов влиять на результат, пару процентов они себе натянут. Второй инструмент контроля – это государственные СМИ. Была проведена их полная очистка от представителей «Гражданской коалиции», а кроме того, есть условно независимая пресса, которую, внимание, финансирует все тот же топливный концерн Orlen, они создали целый медиахолдинг. Поэтому польских граждан обрабатывают со всех сторон. У них мало информации о реальной ситуации в Беларуси, а тем более в России. Истерика захватывает все общество, от школ и детских садов до силовых структур, и результат налицо – поддержка войны в Украине в районе 80 %. И все это избиратели, поэтому даже оппозиция не обещает нам мира. Вопрос только о формах поддержки войны, например принимать украинских мигрантов или нет, посылать свои войска или только оружие.

Однако даже нажимая на все рычаги, правящая партия имеет рейтинг в районе 35 %. Что может его резко поднять? Какая-то успешная военная операция, хотя месяц – это слишком мало, видимо, войска в Украину (полицейские или миротворческие) они уже не введут. Остается военная провокация, типа отражения белорусской или «вагнеровской» агрессии. Поэтому, как в 1941-м, наши военные опасаются воздушных инцидентов на границе, которые уже происходят, например с вертолетами.

Есть ли у нас какие-то друзья в Польше? Быть белорусским другом там опасно. Например, был такой польский политик Анджей Леппер, лидер крестьянской партии, бывший министр сельского хозяйства, которого повесили в собственном кабинете 12 лет назад. На президентских выборах он набирал 15 %, приезжал в Минск, давал интервью нашему телевидению, поддерживал Лукашенко.