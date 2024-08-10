Бузин о нарушении Украиной госграницы Беларуси: это попытка решить чужие задачи

Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Решение принято в связи с серьезным инцидентом, который произошел накануне вечером. Над территорией Беларуси и России были уничтожены воздушные цели из Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробностями и реакцией на произошедшее глава государства поделился сегодня во время рабочей поездки по Могилевской области.

Александр Лукашенко не единожды уже не просто публично говорил, а прямо предупреждал: Беларусь не приемлет войны, но ответ на внешнюю агрессию будет молниеносным и адекватным.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это элементарные провокации, это пренебрежение со стороны Украины всеми международными правилами, договоренностями и не более того. Вместе с тем хотелось бы отметить, что наш ответ был абсолютно адекватным.