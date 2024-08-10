Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе?

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

Угроза сохраняется. Большая степень неопределенности. Может вмешаться человеческий фактор и политическая конъюнктура.

Александр Алесин, военный эксперт:

Для Ирана гораздо выгоднее в этой ситуации так называемая прокси-война, нежели самому махать кулаками.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Мы становимся почти свидетелями войны всех против всех.

Николай Пархитько:

Внутриполитические позиции Биньямина Нетаньяху, они крайне-крайне шатки. Поэтому он идет на эскалацию любой ценой.