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Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

10 августа 2024 15:45
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Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе?

Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:
Угроза сохраняется. Большая степень неопределенности. Может вмешаться человеческий фактор и политическая конъюнктура.

Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Алесин, военный эксперт:
Для Ирана гораздо выгоднее в этой ситуации так называемая прокси-война, нежели самому махать кулаками.

Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Мы становимся почти свидетелями войны всех против всех.

Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Николай Пархитько:
Внутриполитические позиции Биньямина Нетаньяху, они крайне-крайне шатки. Поэтому он идет на эскалацию любой ценой.

Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:
В настоящее время перспектив для комплексного регулирования на Ближнем Востоке не просматривается.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 11 августа, в 22:00.

# Международная политика # Каринэ Геворгян # Александр Алесин # Надежда Сасс

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