Миновала ли угроза войны на Ближнем Востоке? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе?
Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе?
Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:
Угроза сохраняется. Большая степень неопределенности. Может вмешаться человеческий фактор и политическая конъюнктура.
Александр Алесин, военный эксперт:
Для Ирана гораздо выгоднее в этой ситуации так называемая прокси-война, нежели самому махать кулаками.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Мы становимся почти свидетелями войны всех против всех.
Николай Пархитько:
Внутриполитические позиции Биньямина Нетаньяху, они крайне-крайне шатки. Поэтому он идет на эскалацию любой ценой.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:
В настоящее время перспектив для комплексного регулирования на Ближнем Востоке не просматривается.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 11 августа, в 22:00.