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Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»

04 ноября 2023 15:11
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Почему появилось множество новостей о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах Евросоюза и США? И есть ли надежда на скорое окончание военных действий? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Смотрите в воскресенье, 4 ноября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».

Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Почему лавинообразно посыпались новости о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах ЕС и США? И дают ли реальную надежду на скорый мир?

Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Скубченко, украинский политолог:
Сомневаюсь, что Запад будет сливать Украину, потому что вложено много, половина чернозема уже принадлежит американским транскорпорациям.

Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Марк Иванйо, исполнительный директор американской общественной организации «Республиканцы за обновление»:
Украина действует как стиральная машина. Это как распространенная в США прачечная самообслуживания. Вы отправляете им деньги, но у нас нет отчетов о том, куда они пошли.

Анонс программы «САСС уполномочен заявить» смотрите в видео.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Скубченко # Марк Иванйо # Фотофакт

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