Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»
Почему появилось множество новостей о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах Евросоюза и США? И есть ли надежда на скорое окончание военных действий? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Смотрите в воскресенье, 4 ноября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».
Надежда Сасс, СТВ:
Почему лавинообразно посыпались новости о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах ЕС и США? И дают ли реальную надежду на скорый мир?
Александр Скубченко, украинский политолог:
Сомневаюсь, что Запад будет сливать Украину, потому что вложено много, половина чернозема уже принадлежит американским транскорпорациям.
Марк Иванйо, исполнительный директор американской общественной организации «Республиканцы за обновление»:
Украина действует как стиральная машина. Это как распространенная в США прачечная самообслуживания. Вы отправляете им деньги, но у нас нет отчетов о том, куда они пошли.
Анонс программы «САСС уполномочен заявить» смотрите в видео.