Лавина новостей о сокращении поддержки Украине! Есть ли надежда на мир – анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему появилось множество новостей о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах Евросоюза и США? И есть ли надежда на скорое окончание военных действий? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите в воскресенье, 4 ноября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:

Почему лавинообразно посыпались новости о сокращении поддержки конфликта в Украине в странах ЕС и США? И дают ли реальную надежду на скорый мир?

Александр Скубченко, украинский политолог:

Сомневаюсь, что Запад будет сливать Украину, потому что вложено много, половина чернозема уже принадлежит американским транскорпорациям.