Будем отвечать, как сможем! Лукашенко о попытках подчинить Минск чужой воле

Минск подтверждает статус авторитетной международной площадки по урегулированию самых сложных вопросов, главный из которых в складывающейся геополитической ситуации – сохранение мира. Вести диалог, а не гонку вооружений призывает Беларусь. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион по-прежнему сталкивается с огромным количеством вызовов, требующих не просто обсуждения, а коллективного поиска реальных путей их решения. Однако далеко не все готовы участвовать в этом процессе конструктивно.

Запад продолжает свою политику, основанную, на силе и ультиматумах, сохраняя твердую уверенность, что таким методом можно заставить всех следовать своим интересам. Все это наталкивает на мысль, что Европе мир не нужен. Ужесточение санкций, закрытые границы, проведение военных учений с целью политической манипуляции, системное наращивание военного потенциала – все это усиливает напряженность и снижает доверие. Однако в основе архитектуры безопасности должен оставаться принцип неделимости. Игнорирование этой истины Президент Беларуси назвал роковой ошибкой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убежден: безопасность нельзя построить на угрозах и ультиматумах. Это просто тупик. Без доверия и сотрудничества, без справедливости любая система безопасности останется крайне зыбкой конструкцией. Почему же для Беларуси эта тема так важна? Ответ очевиден. Мы не просто наблюдатели, а прямые участники геополитических процессов в самом центре Европы. И мы не наивны. Понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений – это способы подчинить Минск чужой воле. Будем, как сможем, отвечать. У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. У нас есть поддержка стран глобального большинства. Но мы принципиально не ищем конфронтации. Неоднократные призывы Беларуси к восстановлению диалога – это стремление вернуть здравый смысл в международные отношения, в которых его пытаются подменить силой. Спасти Евразию может только отказ от конфронтации. Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности. Поэтому его нельзя бесконечно и безнаказанно дробить на враждующие лагеря.

Беларусь уже зарекомендовала себя как надежная площадка для открытого диалога. Две предыдущие конференции, проведенные в Минске в 2023-м и 2024 годах, подтвердили готовность страны способствовать укреплению мира и безопасности на евразийском пространстве, создавая возможности для конструктивного обмена мнениями и поиска совместных решений. Представители 40 государств собрались на Минской международной конференции по евразийской безопасности.