Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пусане – главное из встречи

Так, в числе главного: американский лидер допустил, что договоренности в сфере торговли будут достигнуты. Переговорщики Китая и США пришли к базовому консенсусу по решению основных проблем и добились обнадеживающего прогресса, заявил Си Цзиньпин. Также он отметил, что отношения КНР и Штатов должны сохранять верный курс и двигаться вперед. Развитие Китая не противоречит концепции «Сделаем Америку вновь великой», сказал председатель КНР. Наличие же разногласий между Пекином и Вашингтоном является нормальным, отметил Си Цзиньпин. Трамп по итогам встречи снизил пошлины против КНР до 10 %.