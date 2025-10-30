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Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пусане – главное из встречи

30 октября 2025 07:44
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Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пусане продолжались более полутора часов. Мировые СМИ подводят их итоги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пусане – главное из встречи-2

Так, в числе главного: американский лидер допустил, что договоренности в сфере торговли будут достигнуты. Переговорщики Китая и США пришли к базовому консенсусу по решению основных проблем и добились обнадеживающего прогресса, заявил Си Цзиньпин. Также он отметил, что отношения КНР и Штатов должны сохранять верный курс и двигаться вперед. Развитие Китая не противоречит концепции «Сделаем Америку вновь великой», сказал председатель КНР. Наличие же разногласий между Пекином и Вашингтоном является нормальным, отметил Си Цзиньпин. Трамп по итогам встречи снизил пошлины против КНР до 10 %.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Дональд Трамп

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