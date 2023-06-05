Вадим Елфимов: «Запад втянул Турцию в не нужный ей военный блок – в НАТО»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

В Турции праздник – празднуют широко и радостно, с восточным размахом победу Реджепа Тайпа Эрдогана. Вся большая страна сплошь покрылась национальными флагами, точно это само доброе лето расцвело алыми приветливыми маками. Если говорить об интриге турецких президентских выборов, то она разрешилась весьма убедительно. Исход ее иронично обозначил сам победивший Эрдоган, не удержавшись и публично заявив: «Эй, бай Кемаль, by-by!». Как видите, он попрощался со своим визави чисто по-американски, намекая на его связи с Вашингтоном. Поэтому вряд ли мы еще увидим этого Кемаля.

Итак, выборы – уже история. Судя по тому, что сторонники Кемаля Кылычдароглу не пытались опротестовать результаты или поднять бучу в Стамбуле, их американские кураторы находятся в легком шоке. Они просто не знают, что им теперь делать. Они уже испробовали такие сильные средства, как «стамбульский майдан» (кстати, в украинском языке это слово – чистое заимствование именно из тюркского), потом – военный переворот, и вот теперь выборы… Да, чуть не забыл: они применяли еще и финансовый саботаж, обваливая между турами турецкую лиру. В общем, ничто американцам не помогло! Даже землетрясение, на котором они явно паразитировали как настоящие политические мародеры.