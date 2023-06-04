Эксперт о защите стран СНГ: самое приоритетное направление – борьба с международным злом, терроризмом
На этой неделе главы спецслужб стран СНГ обсудили в Минске борьбу с международным терроризмом. С делегациями встретился Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Давайте взглянем, какие реальные угрозы ощущают на себе все страны СНГ и каждая по отдельности.
Азербайджан – страна исламская, причем 2/3 шииты, 1/3 сунниты. Это создает почву для религиозных конфликтов, там пытаются работать международные террористические группировки. Как правило, это те, с которыми воюют Турция в Сирии – ИГИЛ, «Ан-Нусра», организации курдов и ряд других. Но при этом стране удалось военным путем разрешить 30-летний нагорнокарабахский конфликт, это стабилизирующий фактор.
Армения – в 2020 страна пережила военное поражение, сейчас речь идет о передаче Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. При этом остаются вероятными пограничные конфликты, как было в сентябре 2022 года. Сейчас Запад ведет борьбу за то, чтобы вывести Армению из ОДКБ, убрать российскую базу и отрезать сухопутный коридор в Иран через территорию Армении. В стране очень сильное американское присутствие, самое большое посольство США в СНГ, большая диаспора на Западе, через которую тоже идет влияние.
Казахстан – страна не имеет укрепленной границы с РФ, это создает транзитные маршруты оружия, наркотиков, боевиков. Кроме того, в страну легально возвращались бойцы, которые воевали в Сирии за ИГИЛ, их амнистировали и пытались вернуть к нормальной жизни, но сохраняются риски.
Часть таких бойцов была задействована в январских событиях. При этом в последнее время обострились отношения с Кыргызстаном. Их обвиняли в предоставлении коридоров для входа банд во время январских событий. Также в стране большое русское население, в основном на севере. Запад все время пытается разжигать национализм в отношении русских в Казахстане.
Кыргызстан – страна пережила несколько цветных революций (последняя – в 2020-м), это делает власть хрупкой. Под видом политических протестов часто действует преступность, создаются кланы и ОПГ. При этом в стане сырьевая экономика, которая сконцентрирована вокруг золотодобывающего рудника. Это обусловливает маленький рынок труда, постоянную миграцию на заработки, социальное напряжение среди молодежи.
Республика Молдова – спецслужбы Молдовы сегодня практически полностью интегрированы в структуру спецслужб Румынии. Данное государство планирует выйти из СНГ, поэтому его на встрече не было. Совместные задачи решать невозможно.
Таджикистан – в 1990-е страна пережила тяжелую гражданскую войну, когда для наведения порядка в страну заходила армия Узбекистана и российские военные. Сегодня основной риск – граница с Афганистаном, где у многих родственники. Это обуславливает массовость наркотрафика, его «родственный» характер. Также есть пограничный конфликт с Узбекистаном из-за водных ресурсов – их не хватает.
Туркмения – страна имеет 800-километровую границу с Афганистаном. После того как из Афганистана ушли американцы, фактически они живут в постоянном ожидании войны, обстановка тревожная. Бытует мнение, что Туркменистан является наиболее уязвимой для терроризма республикой Средней Азии за счет афганской границы и отсутствия естественных преград для банд. При этом в стране огромные природные ресурсы, это лакомый кусок в отличие от Таджикистана.
Узбекистан – страна не находится под военным зонтиком ОДКБ. С одной стороны, там наиболее боеспособная армия и спецслужбы из всех республик Средней Азии. С другой стороны, есть социально-экономические проблемы – доступ к воде, электроэнергии, безработица среди молодежи. Это создает протестный потенциал, последние массовые волнения были в 2022 году.
Общая угроза для всех стран СНГ (за исключением Молдовы и Армении) в том, что это автократические режимы, против которых Запад всегда работает «цветными революциями», майданами. Основное оружие здесь – информационное.
Та же «НЕХТА», к примеру, раскрутилась в Беларуси и теперь пытается работать на всю русскоязычную аудиторию СНГ. То же самое и службы «Радио Свобода», которые работают по каждой из стран. В условиях СВО общественное мнение в каждой стране СНГ они агрессивно пытаются настроить против России и добиться поддержки Украины. Сегодня на это брошены их основные усилия.
Владимир Ераносян, эксперт Бюро военно-политического анализа (Россия):
Просто о плотном взаимодействии говорить уже не приходится. Сейчас это взаимодействие должно выходить на практический ракурс. И не только в области обмена информацией, но и, возможно, в области прямого противодействия террористам и тем террористическим рейдам, которые возможны. Ведь мы знаем, что по всему периметру не только Российской Федерации, но и этих стран СНГ сейчас существует определенная угроза. Есть определенные полигоны для подготовки террористов, для заброски. Есть определенные технические ресурсы, которыми снабжают эти группировки либо квазигосударства. Снабжают страны НАТО, которые пытаются раскачать ситуацию. Конечно, здесь необходимо взаимодействие на более высоком уровне, именно поэтому Минск стал отправной точкой. Эта история связана с тем, что платформой и базисом, фундаментом, на котором все это дело происходит, стала та переговорная площадка, которая уже зарекомендовала себя как наиболее перспективная и эффективная. И вообще тот факт, что Президент Лукашенко держит на контроле и участвует в этих мероприятиях, говорит о том, что есть приоритетные направления, а самым приоритетным сейчас является борьба с международным злом, терроризмом, квазигосударствами, которые готовят нас к развалу, хотят разорвать наши связи.