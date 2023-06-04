Эксперт о защите стран СНГ: самое приоритетное направление – борьба с международным злом, терроризмом

На этой неделе главы спецслужб стран СНГ обсудили в Минске борьбу с международным терроризмом. С делегациями встретился Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Давайте взглянем, какие реальные угрозы ощущают на себе все страны СНГ и каждая по отдельности.

Азербайджан – страна исламская, причем 2/3 шииты, 1/3 сунниты. Это создает почву для религиозных конфликтов, там пытаются работать международные террористические группировки. Как правило, это те, с которыми воюют Турция в Сирии – ИГИЛ, «Ан-Нусра», организации курдов и ряд других. Но при этом стране удалось военным путем разрешить 30-летний нагорнокарабахский конфликт, это стабилизирующий фактор.

Армения – в 2020 страна пережила военное поражение, сейчас речь идет о передаче Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. При этом остаются вероятными пограничные конфликты, как было в сентябре 2022 года. Сейчас Запад ведет борьбу за то, чтобы вывести Армению из ОДКБ, убрать российскую базу и отрезать сухопутный коридор в Иран через территорию Армении. В стране очень сильное американское присутствие, самое большое посольство США в СНГ, большая диаспора на Западе, через которую тоже идет влияние.

Казахстан – страна не имеет укрепленной границы с РФ, это создает транзитные маршруты оружия, наркотиков, боевиков. Кроме того, в страну легально возвращались бойцы, которые воевали в Сирии за ИГИЛ, их амнистировали и пытались вернуть к нормальной жизни, но сохраняются риски. Часть таких бойцов была задействована в январских событиях. При этом в последнее время обострились отношения с Кыргызстаном. Их обвиняли в предоставлении коридоров для входа банд во время январских событий. Также в стране большое русское население, в основном на севере. Запад все время пытается разжигать национализм в отношении русских в Казахстане.

Кыргызстан – страна пережила несколько цветных революций (последняя – в 2020-м), это делает власть хрупкой. Под видом политических протестов часто действует преступность, создаются кланы и ОПГ. При этом в стане сырьевая экономика, которая сконцентрирована вокруг золотодобывающего рудника. Это обусловливает маленький рынок труда, постоянную миграцию на заработки, социальное напряжение среди молодежи. Республика Молдова – спецслужбы Молдовы сегодня практически полностью интегрированы в структуру спецслужб Румынии. Данное государство планирует выйти из СНГ, поэтому его на встрече не было. Совместные задачи решать невозможно.

Таджикистан – в 1990-е страна пережила тяжелую гражданскую войну, когда для наведения порядка в страну заходила армия Узбекистана и российские военные. Сегодня основной риск – граница с Афганистаном, где у многих родственники. Это обуславливает массовость наркотрафика, его «родственный» характер. Также есть пограничный конфликт с Узбекистаном из-за водных ресурсов – их не хватает.

Туркмения – страна имеет 800-километровую границу с Афганистаном. После того как из Афганистана ушли американцы, фактически они живут в постоянном ожидании войны, обстановка тревожная. Бытует мнение, что Туркменистан является наиболее уязвимой для терроризма республикой Средней Азии за счет афганской границы и отсутствия естественных преград для банд. При этом в стране огромные природные ресурсы, это лакомый кусок в отличие от Таджикистана.

Узбекистан – страна не находится под военным зонтиком ОДКБ. С одной стороны, там наиболее боеспособная армия и спецслужбы из всех республик Средней Азии. С другой стороны, есть социально-экономические проблемы – доступ к воде, электроэнергии, безработица среди молодежи. Это создает протестный потенциал, последние массовые волнения были в 2022 году.

Общая угроза для всех стран СНГ (за исключением Молдовы и Армении) в том, что это автократические режимы, против которых Запад всегда работает «цветными революциями», майданами. Основное оружие здесь – информационное. Та же «НЕХТА», к примеру, раскрутилась в Беларуси и теперь пытается работать на всю русскоязычную аудиторию СНГ. То же самое и службы «Радио Свобода», которые работают по каждой из стран. В условиях СВО общественное мнение в каждой стране СНГ они агрессивно пытаются настроить против России и добиться поддержки Украины. Сегодня на это брошены их основные усилия.