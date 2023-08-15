Богодель: Запад готовится к выборам президента, потому что в 2020 году он на Беларуси сломал зубы
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Но, знаете, Павел, хочу еще поделиться таким милым инсайдом. Недавно общалась со своим другом, депутатом Европарламента, представляющим «Альтернативу для Германии». Он рассказал о частной беседе с депутатом Европарламента от Польши. Тот отметил, читаю Достоевского на русском, возможно, в будущем пригодится. Это, собственно, поляк. Вот такую позицию озвучил. То есть мы должны понимать, что есть публичная, это агрессивная риторика, а есть приватная, когда каждый понимает, к чему это идет и чем это, скорее всего, закончится.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Недавно произошел съезд «Альтернативы для Германии», который вы упомянули. Знаете, какое было главное решение съезда? Баллотироваться в Европейский парламент с одним пунктом программы: ликвидировать Евросоюз.
Надежда Сасс:
Совершенно верно. И, кстати, многие из них убеждены, что быть депутатом того же Бундестага сегодня нет никакого смысла, потому как несмотря на то, что автомобиль находится в Германии, но руль все равно в Брюсселе, поэтому его нужно разрушать изнутри.
Хочу предоставить возможность услышать мнение лидера Беларуси Александра Лукашенко касаемо того, что несмотря на все происходящее, мы, народы, не должны враждовать и чувствовать определенную злость и ненависть друг другу.
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Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Мы, как сказал глава государства, по-прежнему открыты для всего мира. И это, наверное, наша сильная сторона. Тот, кто когда-то в 2020 году пытался совершить государственный переворот, поступал очень опрометчиво. Сегодня близятся выборы 2024 года, уже в феврале. В 2025-м это будут президентские выборы. И наверняка вот эта картинка, которая создается Польшей, Прибалтикой, Украиной, она создана прежде всего для того, чтобы сформировать в дальнейшем именно расшатывание ситуации в ходе вот этих вот выборов и предвыборной кампании. Я думаю, что сегодня Запад, как никогда, готовится к этому, потому что в 2020 году он на Беларуси сломал зубы.
И что хотелось бы отметить? Сегодня вот этот вектор, который был внутри страны в свое время, зарождался в 2020 году, начинает смещаться за пределы нашего государства. То есть сегодня, посмотрите, все структуры созданы за пределами Республики Беларусь. И эти структуры обязательно должны будут сработать, иначе вложенные деньги капиталистами не найдут своего выхода. И на фоне всего происходящего готовятся подразделения, которые, вероятнее всего, попытаются расшатать ситуацию по принципу того, как это было в Брянской и в Белгородских областях. Я хочу сказать, что это у них не получится. Мы знаем каждый их шаг, мы знаем приблизительно каждого человека, кто в этом участвует, и мы готовы к такому развитию событий. Но граждане наши должны спать спокойно.
Павел Фельдман:
Думать нам надо прежде всего о своей политической стабильности и о надежности границ. Я думаю, что военные и политики с этой задачей блестяще справятся.
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