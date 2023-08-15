Богодель: Запад готовится к выборам президента, потому что в 2020 году он на Беларуси сломал зубы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Но, знаете, Павел, хочу еще поделиться таким милым инсайдом. Недавно общалась со своим другом, депутатом Европарламента, представляющим «Альтернативу для Германии». Он рассказал о частной беседе с депутатом Европарламента от Польши. Тот отметил, читаю Достоевского на русском, возможно, в будущем пригодится. Это, собственно, поляк. Вот такую позицию озвучил. То есть мы должны понимать, что есть публичная, это агрессивная риторика, а есть приватная, когда каждый понимает, к чему это идет и чем это, скорее всего, закончится.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Недавно произошел съезд «Альтернативы для Германии», который вы упомянули. Знаете, какое было главное решение съезда? Баллотироваться в Европейский парламент с одним пунктом программы: ликвидировать Евросоюз. Надежда Сасс:

Совершенно верно. И, кстати, многие из них убеждены, что быть депутатом того же Бундестага сегодня нет никакого смысла, потому как несмотря на то, что автомобиль находится в Германии, но руль все равно в Брюсселе, поэтому его нужно разрушать изнутри. Хочу предоставить возможность услышать мнение лидера Беларуси Александра Лукашенко касаемо того, что несмотря на все происходящее, мы, народы, не должны враждовать и чувствовать определенную злость и ненависть друг другу. Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и все пошло-полетело. Подробнее.