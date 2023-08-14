Будут ли Венгрия и Польша спорить за запад Украины? Мнением поделился военный историк Балинт Сомкути

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В Средние века Венгрия и Польша соперничали за контроль над территорией современной западной Украины. Как относятся в Будапеште среди простых граждан и в политических кругах к явным польским амбициям тем или иным путем взять под свой контроль западноукраинские земли? В Минске такие идеи встречают ожесточенное сопротивление.