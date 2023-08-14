Будут ли Венгрия и Польша спорить за запад Украины? Мнением поделился военный историк Балинт Сомкути

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В Средние века Венгрия и Польша соперничали за контроль над территорией современной западной Украины. Как относятся в Будапеште среди простых граждан и в политических кругах к явным польским амбициям тем или иным путем взять под свой контроль западноукраинские земли? В Минске такие идеи встречают ожесточенное сопротивление.
Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):
В основном у нас есть общее восприятие друг друга как братьев с поляками, несмотря на то, что мы не так близки. Но в семьях возникают споры по этому поводу. Многие венгры думают, что восточные границы были проведены искусственным путем после Второй мировой, но у нас нет намерений это изменить. И особенно лица, принимающие решения в западных странах, Европе и в Америке, дают четко понять, что не поддерживают какое-либо перекраивание границ. По этой причине неоднозначные чувства в Венгрии по этому вопросу. Но есть вопросы, касаемые несоблюдения прав меньшинств в Украине, ограничения свободного использования языка и много другого, которые вызывают у нас беспокойство.
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