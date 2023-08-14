Андрей Богодель: мы, используя ПВО, можем поражать от минимальной высоты до ближайшего космоса

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Андрей Петрович, боевые действия на территории Украины позволяют военным экспертам, я думаю, как и вам, уже делать определенные выводы о приоритетах для современных армий. И, например, уже ясно, что беспилотные летательные аппараты как разведывательные, так и ударные, сегодня играют огромную роль на поле боя. И Вооруженным силам той же Российской Федерации приходится восполнять соответствующий дефицит и достаточно удачно. Вот уже мы видим, что государство стало на военные рельсы. Как обстоят дела с беспилотниками в белорусской армии? Потому как я знаю, что Александр Григорьевич и этот вопрос поднимал с министром обороны.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Ну, если говорить в целом о специальной военной операции, которая проводится в Украине, она действительно преподнесла очень много интересных уроков. Причем она состоит из нескольких этапов. Первый этап – это где мы действительно видели проявление современной войны с глубокими обходами, охватами, выход в глубину и фактически уже с постановкой на грань поражения Украины. Потом второй этап нас научил тому, что политика навсегда будет превалировать над военным искусством. И то, что сегодня происходит, это четко вписывается в понимание того, что происходят просто бои тактического значения. Если раньше в своих выступлениях Левитан говорил, когда объявлял в ходе Великой Отечественной войны, то это называлось так: ведутся бои местного значения. А мы тут громко произносим, что ведется контрнаступ за какую-то деревню, за какую-то высоту и прочее. Конечно же, никаких крупных операций сегодня не проводится. Тем не менее правильно было отмечено и сказано, что всегда победит та армия, которая более технологична. Это аксиома. Почему? Потому что в основе всегда изменяющихся форм и способов ведения военных действий лежат средства вооруженной борьбы. Обязательно победит тот, у кого есть шансы, и точно не победит тот, у кого этих шансов нет. Поэтому Российская Федерация сегодня избрала вот такой способ, формы ведения военных действий, которые мы с вами сегодня видим. Россия – это мощнейшее государство. И по всей вероятности, именно создание предпосылок для отражения таких наступлений и нужно для какой-то более важной и активной предстоящей фазы.

Андрей Богодель:

То, что сказал Александр Григорьевич Лукашенко, то, что он сегодня уделяет действительно глобальное значение перевооружению нашей армии, об этом можно сказать, да. У нас подготовлена целая линейка современных ракетных средств. То есть мы, фактически используя наши средства противовоздушной обороны, можем поражать от минимальной высоты до ближайшего космоса. Радиоэлектронная борьба. Ну, я думаю, мы входим, наверное, в добрую десятку государств мира именно с нашей радиоэлектронной борьбой и направлениями ее развития. Интересные моменты. Я всегда говорю, у нас министр обороны, генерал Хренин, сейчас в последнее время, стал прибегать таким к реактивным намекам. Все были свидетелями того, как он подарил Александру Григорьевичу макет бомбы. И каждый военный четко понимал, что это значит. На нашей территории размещены ядерные боеголовки, ядерные ракеты. Второе. Перед отъездом министра обороны в Иран он поздравил с праздником, с годовщиной, причем сделал это публично, управление беспилотных авиационных комплексов Генерального штаба и уехал в Иран. Там начались переговоры, а всем известно, чем прославлена сегодня в ходе современных вооруженных конфликтов Арабская Республика Иран. И здесь необходимо понимать, что сотрудничество в этом направлении будет идти по разным векторам. Надежда Сасс:

Конечно, не могу не дать возможность услышать позицию министра обороны Латвии, поэтому давайте ее услышим вместе.