Фельдман про западную Украину: это злое дотационное население, которое работать не рвётся

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Интересный опрос в отношении Беларуси провела украинская компания «Эктив Групп». Украинцам предложили ответить на вопросс: как вы оцениваете вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину? 70 % считают это маловероятным. 17 % верят в возможность данного сценария. Выходит, украинцы преимущественно не верят в нападение со стороны соседей, при этом треть из них на словах готовы с оружием в руках вмешаться в белорусские дела. Мне кажется, это снова такой очень умелый вброс информационный, который снова пытается подогреть этот градус недоверия и опасения даже среди украинцев, которые настолько пострадали от сегодняшнего военного конфликта.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Ну, украинцев таким образом стимулируют идти охранять свою северную границу. Это целенаправленная оборонная политика режима Зеленского, который говорит о том, что вся линия соприкосновения Украины и Союзного государства является одним большим, очень протяженным фронтом. Мы знаем, что делает Украина на линии этого соприкосновения. Тотальное разрушение транспортных магистралей, тотальное минирование, размещение артиллерии, территориальная оборона. Ну, собственно, это их проблемы. Они защищают свое государство теми способами, которые им представляются рациональными. Мне кажется, еще интересно поговорить о том, что отдельные регионы Украины вполне себе рискуют оказаться в составе Польши. И таким образом уже закрыть все свои проблемы по поводу угрозы, исходящей с севера от Союзного государства. Вот здесь очень интересно посмотреть на действия Варшавы, потому что мы периодически слышим о том, что они в перспективе включат в свой состав восемь западных областей Украины. Как нам на это реагировать? Надежда Сасс:

О польских амбициях не стоит забывать украинцам. Павел Фельдман:

Да, у Польши есть кое-какие неоимперские амбиции. Но если они все-таки решатся включить в свой состав восемь самых бедных, самых дотационных сельскохозяйственных регионов Украины, то лично я (не буду говорить за всю Россию, вся Россия велика и необъятна) сильно сожалеть не буду. Мы все знаем, что бывает, если к больному организму пришить еще и другой больной орган. Вот Евросоюз сегодня – это больной, страдающий организм. Добавьте туда восемь дотационных украинских областей к Польше или в качестве отдельного регионального субъекта, им станет еще гораздо тяжелее. Надежда Сасс:

В то же время наблюдаем мы агонию украинской власти, которая, защищая свои территории от Российской Федерации, готова их безвозмездно подарить Польше. Когнитивный диссонанс ни у кого не возникает.