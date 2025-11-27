Богодель: ОДКБ – важнейшая организация в регионе, и свою роль она еще сыграет

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и другие важнейшие международные события. В эфире заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Организация договора коллективной безопасности – это важнейшая организация на сегодняшний день в регионе. Я думаю, свою роль она еще сыграет. Мне хотелось заострить на чем внимание, ведь не случайно именно в 2026 году председательствовать будет Российская Федерация. Не зря. И я уверен, что именно этот 2026 год станет ключевым во многих аспектах: и по Украине, и прежде всего в регионе.
Вот эта зона ответственности ОДКБ, сегодня более-менее тихо и спокойно, как ни странно это звучит, у нас только один регион коллективной безопасности – Центрально-Азиатский, где в основе все происходит. Про Армению мы уже говорили, это Кавказский регион. Там у нас очень много проблемных вопросов, но они в основном связаны с тем, что непонятно, как там еще определится руководство Армении.
Самое опасное сегодня, это именно Восточно-Европейский. То, где мы сегодня с вами находимся. И здесь Беларусь как раз оказалась на стыке вот этих двух плит. То есть противостояния, разлома вот этого, Востока и Запада. Не просто России и Европы, а Востока и Запада. И ведь заметьте, наш глава государства только за сегодняшний день, по-моему, три или четыре раза сказал о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию в вопросах установления мира.
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