Богодель: ОДКБ – важнейшая организация в регионе, и свою роль она еще сыграет

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Организация договора коллективной безопасности – это важнейшая организация на сегодняшний день в регионе. Я думаю, свою роль она еще сыграет. Мне хотелось заострить на чем внимание, ведь не случайно именно в 2026 году председательствовать будет Российская Федерация. Не зря. И я уверен, что именно этот 2026 год станет ключевым во многих аспектах: и по Украине, и прежде всего в регионе.

Вот эта зона ответственности ОДКБ, сегодня более-менее тихо и спокойно, как ни странно это звучит, у нас только один регион коллективной безопасности – Центрально-Азиатский, где в основе все происходит. Про Армению мы уже говорили, это Кавказский регион. Там у нас очень много проблемных вопросов, но они в основном связаны с тем, что непонятно, как там еще определится руководство Армении.

Самое опасное сегодня, это именно Восточно-Европейский. То, где мы сегодня с вами находимся. И здесь Беларусь как раз оказалась на стыке вот этих двух плит. То есть противостояния, разлома вот этого, Востока и Запада. Не просто России и Европы, а Востока и Запада. И ведь заметьте, наш глава государства только за сегодняшний день, по-моему, три или четыре раза сказал о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию в вопросах установления мира.

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