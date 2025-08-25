Трамп переходит на геополитику персон – эксперт о разговоре президента США с Лукашенко

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Вокруг Трампа создаются различные коалиции желающих, нежелающих и так далее – он ищет коалицию способных. Он переходит на геополитику персон. Он работает с теми лидерами, которые представляют из себя личность лидера. Потому что государство само по себе… Украина – государство большое, а лидер там, извините меня, кто? Не хочется выражаться.

А берем Беларусь – меньше, с ресурсами послабее, но лидер, который сохранил… Почему, говорят, Беларусь никогда не была плохой, слабой? Она сохранила советскую базу, она выросла на этой базе, она развивалась на этой базе. По сути дела, мы имеем советское прошлое, настоящее и, наверное, будущее.

Нам повезло, что у нас был один президент. Посмотрите, в других странах, как только президенты меняются, происходит этап новой деградации государства. Мы в этом плане только росли. Поэтому в этом отношении надо искать ту базу, с которой мы сегодня работаем, и как с нами обращаются.