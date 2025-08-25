Беларусь грамотно выстраивает отношения со всеми мировыми центрами силы – политолог
Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.
Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:
Давайте начнем сначала. Почему мы говорим вообще о Республике Беларусь и о субъектности? Беларусь – малое государство, но почему мы говорим, потому что это грамотная черта руководства страны прогнозировать развитие ситуации. И эта грамотная черта заключается в долгосрочном прогнозировании, а не в краткосрочном. К сожалению, так происходит, что простому обывателю свойственно краткосрочное планирование, а грамотный политик видит на перспективу, как развивается ситуация.
Александр Григорьевич четко видел, что мир не может быть монополярным и идет к многополярному устройству. Поэтому необходимо развивать отношения со всеми центрами, или центрами принятия решения. Таких центров, грубо говоря, три-четыре сейчас в мире – это Соединенные Штаты, Россия, Китай, кто-то еще приписывает Индии грамотную роль. В любом случае у нас с тремя из четырех центров выверенные, прагматичные, равные отношения.
Никита Беленченко:
Здесь роль Республики Беларусь велика, потому что мы грамотно развиваем отношения со всеми из центров. Америке свойственна прагматичная политика, им важно понимать, что происходит в Восточной Европе, в Евразии, и без мнения Республики Беларусь, в том числе из-за того, что у нас расположено ядерное оружие и есть перспективы размещения «Орешника», то есть роль Республики Беларусь необходимо учитывать. Поэтому с нами считаются.
Какие перспективы для Беларуси? Отличные. Это диверсификация рынка, торговый суверенитет развития, вступление в другие организации, которые не проповедуют санкционную и изоляционистскую политику. В принципе, Республика Беларусь на верном пути, а Европе свойственна более эмоциональная политика, то есть эмоциональная демонизация России, а с Россией и Республики Беларусь после 2020-го и 2022 года. Это происходило с руки администрации Байдена. Трамп совершенно по-другому видит, как это происходит, поэтому Европа уже не может отказаться от нагнетенного негатива.
Читайте также:
Трамп переходит на геополитику персон – эксперт о разговоре президента США с Лукашенко
Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик
Телефонный разговор Лукашенко и Трампа затмил переговоры в Анкоридже – Богодель