Беларусь грамотно выстраивает отношения со всеми мировыми центрами силы – политолог

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Давайте начнем сначала. Почему мы говорим вообще о Республике Беларусь и о субъектности? Беларусь – малое государство, но почему мы говорим, потому что это грамотная черта руководства страны прогнозировать развитие ситуации. И эта грамотная черта заключается в долгосрочном прогнозировании, а не в краткосрочном. К сожалению, так происходит, что простому обывателю свойственно краткосрочное планирование, а грамотный политик видит на перспективу, как развивается ситуация.

Александр Григорьевич четко видел, что мир не может быть монополярным и идет к многополярному устройству. Поэтому необходимо развивать отношения со всеми центрами, или центрами принятия решения. Таких центров, грубо говоря, три-четыре сейчас в мире – это Соединенные Штаты, Россия, Китай, кто-то еще приписывает Индии грамотную роль. В любом случае у нас с тремя из четырех центров выверенные, прагматичные, равные отношения.