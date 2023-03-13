«Без риска войны это не произойдёт». Хочет ли Румыния забрать себе Приднестровье?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Надежда Сасс, ведущая:

В какой степени Румыния, чей политический истеблишмент мечтает о воссоединении с Молдовой, вообще заинтересована в Приднестровье? Судя по всему, для Бухареста разумнее было бы поддержать разделение Молдовы и включить в свой состав ее румыноговорящую часть. Поправьте меня, если я не права.