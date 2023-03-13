«Без риска войны это не произойдёт». Хочет ли Румыния забрать себе Приднестровье?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
В какой степени Румыния, чей политический истеблишмент мечтает о воссоединении с Молдовой, вообще заинтересована в Приднестровье? Судя по всему, для Бухареста разумнее было бы поддержать разделение Молдовы и включить в свой состав ее румыноговорящую часть. Поправьте меня, если я не права.
Никола Миркович, политический аналитик:
Я не буду вас исправлять, вы правы. У Румынии есть такого рода повестка в отношении Молдовы, они хотят воссоединиться с румыноговорящей частью Молдовы. Часто встречаются среди интеллектуальных кругов Румынии вопросы того, насколько далеко должны простираться ее границы. В Приднестровье, с другой стороны, есть меньшинство румыноговорящих людей. Мы не до конца уверены, что они все хотят воссоединиться с Румынией, многие молдаване сейчас не хотят этого воссоединения. Можно сказать, что Приднестровье стало для Румынии, скорее, проблемой, потому что Румынии было бы тяжело справляться с этим уже и без того нелегким регионом. Поэтому румыны скажут, скорее всего, что если бы Молдова разделилась, то, возможно, можно было бы добиться этой мечты воссоединиться с румыноговорящими территориями, однако этого не произойдет без риска войны. Румыния сейчас не имеет финансовых ресурсов, чтобы воссоединиться с румыноговорящей частью Молдовы. Это создаст также локальные политические сложности, с которыми Румыния не сможет справиться. Так что это мечта, что это когда-нибудь произойдет, но без риска войны это не произойдет. Я не уверен, что Румыния к этому готова.
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