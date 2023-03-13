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Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года

13 марта 2023 09:07
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Лидеры Беларуси и Ирана по итогам переговоров подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между государствами до 2026 года, пишет БЕЛТА. 

Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года-1

Со стороны Беларуси будет сделано все, чтобы договоренности были выполнены, сказал Александр Лукашенко. Дорожная карта, подписанная лидерами государств, касается сотрудничества в политической, экономической, консульской, научно-технической областях, а также затрагивает взаимодействие в сфере образования, культуры, искусства, средств массовой информации и туризма. 

Сообщается, что после переговоров президентов Беларуси и Ирана в понедельник, 13 марта, были подписаны и другие документы. В частности, план мероприятий по случаю тридцатилетия установления дипотношений между странами, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, которые осуждены к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. 

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси

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