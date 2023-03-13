Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года

Лидеры Беларуси и Ирана по итогам переговоров подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между государствами до 2026 года, пишет БЕЛТА.

Со стороны Беларуси будет сделано все, чтобы договоренности были выполнены, сказал Александр Лукашенко. Дорожная карта, подписанная лидерами государств, касается сотрудничества в политической, экономической, консульской, научно-технической областях, а также затрагивает взаимодействие в сфере образования, культуры, искусства, средств массовой информации и туризма.

Сообщается, что после переговоров президентов Беларуси и Ирана в понедельник, 13 марта, были подписаны и другие документы. В частности, план мероприятий по случаю тридцатилетия установления дипотношений между странами, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, которые осуждены к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.