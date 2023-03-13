Эбрахим Раиси: «Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций»

Эбрахим Раиси, президент Ирана:

Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Беларусью в этом направлении. Нынешний визит белорусского лидера может стать отправной точкой в развитии двусторонних отношений. По итогам переговоров мы подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами. Достигнуты хорошие договоренности в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Мы уверены, что эти договоренности будут исполнены. Иран также заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций, в частности в Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС. И у нас были очень хорошие, плодотворные переговоры в этой связи.