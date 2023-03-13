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Эбрахим Раиси: «Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций»

13 марта 2023 10:54
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Беларусь и Иран могут выйти на новую ступень сотрудничества с высочайшей степенью эффективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах со своим коллегой Эбрахимом Раиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эбрахим Раиси: «Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций»-1

Эбрахим Раиси, президент Ирана:
Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Беларусью в этом направлении. Нынешний визит белорусского лидера может стать отправной точкой в развитии двусторонних отношений. По итогам переговоров мы подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами. Достигнуты хорошие договоренности в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Мы уверены, что эти договоренности будут исполнены. Иран также заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций, в частности в Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС. И у нас были очень хорошие, плодотворные переговоры в этой связи.

Эбрахим Раиси: «Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций»-4

Глава государства поблагодарил иранского коллегу за оказанное гостеприимство белорусской делегации. Церемония официальной встречи с участием роты почетного караула и исполнением гимнов предшествовала переговорам.

Эбрахим Раиси: «Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций»-7

Александр Лукашенко проведет еще ряд встреч с высшими должностными лицами Ирана. Новые подробности – в наших следующих выпусках.

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# Беларусь-Иран # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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