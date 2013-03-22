Беларусь в Юго-Восточной Азии: только первые дни переговоров принесли 13 контрактов на сумму 400 миллионов долларов

Новости Беларуси. Эксперты уже подсчитывают дивиденды от визита в регион Юго-Восточной Азии государственной делегации во главе с президентом Беларуси. Контракты заключены почти на 400 миллионов долларов. Речь идет о поставках калийных удобрений, продукции машиностроения, сельского хозяйства и других позиций. Портфель предложений оказался весомым.

Десятки встреч и переговоров – это не просто формальность или дипломатический протокол. Завизированные соглашения – это своего рода гарантия и ориентиры для вхождения бизнеса на рынок растущих экономик.

Индонезия – страна быстроразвивающаяся, с богатыми запасами полезных ископаемых и природных ресурсов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году это государство станет седьмой по величине экономикой мира.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

Визит президента в этот регион отражает существующую реальную расстановку экономических приоритетов в мире. Беларусь более тесно будет сотрудничать с этими растущими экономиками, которые демонстрируют темпы экономического роста, близким к темпам экономического роста Республики Беларусь.

Индонезия заинтересована в научно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Также две страны подписали и пакет межгосударственных документов о взаимодействии в экономике и правовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поездка в этот регион показала: Беларусь в Юго-Восточной Азии – долгожданный гость. Только первые дни переговоров принесли 13 контрактов на сумму 400 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Углубление отношений с государствами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов внешней политики Беларуси. При этом Индонезия является ключевой страной для продвижения наших интересов в этом обширном регионе. Уже имеются планы по созданию совместных промышленных, сельскохозяйственных предприятий на территории Индонезии, которые будут поставлять продукцию не только на индонезийский рынок, но и в другие страны региона.

Мы сегодня подписали примерно десяток соглашений межгосударственных. Они будут способствовать углублению наших отношений. Беларусь для Индонезии также может стать своего рода мостом в сопредельные государства.

Сингапур – мировой финансовый центр. Здесь работают многие транснациональные корпорации. Высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, валовой национальный продукт на душу населения – один из самых высоких в мире.

Это не только идеальная площадка для продвижения белорусских товаров. Для Беларуси выход на такой динамичный рынок Юго-Восточной Азии – это еще и опыт политический. Ведь именно государство было генератором формирования точек экономического роста в Сингапуре.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента БГУ:

Заимствование опыта государственного регулирования тоже является, наравне с чисто экономическими и прагматическими контрактами, достаточно большим достижением.

Именно Индонезия, Сингапур начинали как глубоко традиционные аграрные государства и выросли в IT-лидеров мировой экономики. Я думаю, при отсутствии выхода к морю и сырьевых ресурсов Беларусь в хорошем смысле ждет та же участь.

Во время встреч на высшем уровне обсуждались возможные варианты вхождения сингапурского бизнеса в Белорусско-Китайский индустриальный парк, свободные экономические зоны и в целом присутствие на территории Беларуси. Взаимодействие упростит подписанное соглашение о безвизовых поездках для дипломатов. Возможно, в будущем и в частном порядке можно будет перемещаться без разрешительных документов между нашими странами. Подписан договор об избежании двойного налогообложения. Это упрощает работу бизнесменам.

Александр Лукашенко:

Первый в истории наших отношений наших стран визит на высшем уровне в Сингапур позволил начать диалог по широкому кругу вопросов, представляющих обоюдный интерес. Мы заложили фундамент взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо народов наших стран.

По итогу встречи в Сингапуре подписали восемь меморандумов и соглашение о сотрудничестве. Это прежде всего расширит взаимодействия сторон в экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас дело за бизнесом. Чтобы договоренности стали выгодными контрактами.