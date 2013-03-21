Михаил Мясникович вручил Премии Правительства за достижения в области качества

Новости Беларуси. Качественная работа. Сегодня в Национальной библиотеке премьер-министр Михаил Мясникович наградил победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества. Почётные награды получили лучшие из лучших. Те, кто выпускают действительно конкурентоспособную продукцию. Особое внимание - новому ассортименту и прогрессивным технологиям. Пищевая, строительная, транспортная, электротехническая и другие отрасли.

Конкурс проводится уже в 14 раз. В этом году в списке победителей 15 лауреатов, 21 предприятие подтвердило своё звание повторно, 2 дипломанта. Свои достижения организации-победители представили на тематической выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С одной стороны, радуюсь, что это уже традиционно, и многие подтверждают высокие звания в области качества, но, все-таки, качество белорусских товаров должно быть еще лучше, потому что это экспорт, надо побеждать в конкурентной борьбе.

Виктор Назаренко, председатель государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества – это очень комплексная оценка, потому что сами критерии и сама модель этого конкурса соответствуют европейской модели делового совершенства, и она учитывает не только продукцию и ее качество. Она учитывает целый ряд аспектов, начиная от того, какая политика и стратегия предприятия в области качества, какую роль руководитель уделяет этой тематике.

Одним из лауреатов конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества в этом году и «Могилёвская фабрика мороженого». Свои первые шаги предприятие делало ещё в пятидесятых годах прошлого века, и за это время отечественный «Лёва» уже успел стать брендом. О белорусской «сладкой» марке знают не только в нашей стране, но и за рубежом.

Могилёвский «Лёва» на белорусском рынке не первый год. И уже общепризнанный лидер. Глазированные сырки, майонез, более 30 видов мороженого — широкий ассортимент и отечественные ноу-хау. На «Могилёвской фабрике мороженого» уверены: сегодня придирчивый потребитель оценивает и вкусовые характеристики, и даже так называемый «формат».

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого»:

Сразу нужно подать красиво, а еще если в красивую упаковку завернуть замечательный вкусный продукт – вот в этом есть победа.

Что и говорить, стратегия выбрана правильная. Сейчас о белорусской торговой марке знают наши соседи в Брянске, Калуге, Твери, Москве. А совсем скоро заговорят и в Азербайджане, Молдове, Казахстане. Здесь главные составляющие успеха, как и для любого предприятия, - современные системы менеджмента, модернизация производства и, конечно же, грамотная система маркетинга. В первую очередь, пополнение линейки продукции.

Екатерина Дудорева, ведущий специалист по маркетингу ОАО «Могилевская фабрика мороженого»:

Хотелось бы особенно отметить уникальный продукт, аналогов у которого нет ни в России, ни в Беларуси. Это мороженое в оболочке с жевательного фруктового льда со вкусом жевачки «Бабл-гам».

«Продукт», «Продукция», «Брэнд года», а с прошлого года руководитель фабрики ещё и официально признанный «Человек дела». Качество могилёвской «сладкой» марки никаких сомнений не вызывает уже давно. 21 марта - очередное пополнение «личной копилки». Признание качества. Да ещё на таком высоком государственном уровне.

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого»:

Это накладывает, конечно. Еще и очень большую ответственность. Свою продукцию сейчас будем маркировать значком «Лауреат Премии Правительства», поэтому здесь уже отступления вправо-влево никак не может быть.



