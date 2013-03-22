Шотландия официально собирается отделиться от Великобритании

Новости Шотландии. Первый министр Шотландии объявил дату референдума по вопросу независимости страны. Он пройдет 18 сентября 2013 года.

Законопроект еще должен одобрить парламент, однако специалисты уже считают этот вопрос решенным, поскольку большинство мест в нем занимают националисты, выступающие за выход из состава соединенного королевства.

Если большинство на референдуме проголосует «за», то Шотландия станет независимой от Великобритании страной уже в марте 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.