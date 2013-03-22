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Забастовка рабочих в Италии: практически по всей стране остановлено движение общественного транспорта

22 марта 2013 15:45
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Новости Италии. Масштабные забастовки охватили Италию. Практически по всей стране остановлено движение общественного транспорта.

Причина очередной стачки – «неуверенность в продлении рабочих контрактов» для 110 тысяч сотрудников. Опасения участников акции связаны с урезанием правительством финансирования данной сферы.

Перебои сегодня и в железнодорожном сообщении. Определенные трудности могут возникнуть также у авиапассажиров. К забастовке планирует присоединится летный состав авиакомпании Алиталия, работающий как на международных, так и на внутренних рейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Забастовка

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