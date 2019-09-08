Беларусь предлагает договориться о мире. Итоги международной конференции по безопасности в Минске

Новости Беларуси. Человечество во все времена сталкивалось с вызовами, и некоторые из них по мере развития цивилизации стали глобальными угрозами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Практически все исследователи говорят о возможной экологической катастрофе, пандемии, демографическом и продовольственном кризисах. В зоне риска даже излишне интенсивное развитие искусственного интеллекта. Но есть и хорошие новости. Каждую из этих угроз можно не допустить или, в крайнем случае, преодолеть, действуя сообща. Правда, при условии, что планету не будет разъедать глобальный военный конфликт. Ведь тогда на кон будет поставлено существование цивилизации как таковой – тут уж не до частностей. И потому безопасность – тема № 1. А вот как ее обеспечить, на неделе вновь обсуждали в Минске на самом высоком уровне. Сейчас в мире более четырех десятков горячих точек разной интенсивности. Например, самые-самые: Афганистан, Сирия, Йемен, где войны длятся десятилетиями и только в этом году унесли жизни тысяч мирных жителей. Или юго-восток Украины, где конфликт тлеет вот уже более пяти лет. Почему так долго? Ведь мы точно знаем: войны заканчиваются. Так почему не закончить прямо сейчас? Что и говорить, желание – тысяча возможностей, нежелание – тысяча причин.

Только вдумайтесь: всего 22 года прошло с момента, как Джимми Картер подписал указ по финансированию антикоммунистических сил в Афганистане, до одного из самых страшных терактов в мировой истории. Но в итоге 11 сентября 2001-го – это далеко не только про США. Кто в современном мире от такого застрахован? Тем более технологии развиваются не просто быстро – стремительно. Какая страна сделает определяющий рывок в гонке вооружений, предсказать вряд ли можно. Процесс вышел за рамки управляемого. Так, может быть, пора вернуться к полномасштабному диалогу и договориться, как жить дальше? Тем более что основы международной безопасности зыбки, как никогда. Но вместо этого – прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Равно реальная возможность появления этих вооружений в тихой и спокойной Европе. Равно семимильный шаг на пути к глобальному конфликту. Чтобы что? Чтобы начать договариваться, когда беда действительно придет? А если не успеем?

Предложения, прозвучавшие в выступлении Александра Лукашенко перед участниками конференции в Минске, с одной стороны, конкретны, верны и понятны, с другой – кажутся сложно выполнимыми с учетом глубины разъедающих страны противоречий. Но, как метко отметил Президент, о нераспространении ядерного оружия когда-то тоже было очень сложно договариваться. Другими словами, все возможно, главное захотеть. И Беларусь точно хочет. Потому и предлагает договориться в мире и ради мира.

С подробностями антитеррористической конференции в Минске Юлия Бешанова. Самолет, который не долетел до места назначения, автомобиль, таранящий толпу. Беслан, Берлин, Брюссель, Ницца, Лондон, Кабул… Сообщения о террористических атаках потрясают мир ежедневно. За последние 45 лет террористы убили почти 400 тысяч человек, общее количество атак – почти 162 тысячи. В среднем это почти 10 в день.

Официальная статистика неумолима: в 2017 году по всему миру было совершено больше 10 тысяч терактов, в которых погибли больше 26 тысяч человек – это средний белорусский районный центр.

Причем 35 % нападений приходится на Средний Восток и Африку. И, как бы цинично это ни звучало, о трагедиях в этих регионах зачастую уже даже не сообщают в новостях. С высокой трибуны звучит громкое заявление: «Мы можем победить терроризм». Можем, но хотим ли? Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне» Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления Террор и антитеррор – изощренная игра в кошки мышки, цена в которой человеческая жизнь. Позиция Беларуси в отношении любого проявления экстремизма категорична: мы не поддерживаем террористические организации.

Более того, последовательно и терпеливо призываем объединить усилия и создать единый контртеррористический фронт. Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков Последствия отсутствия коалиции уже ощутила Европа. Старый Свет то и дело сотрясают громкие атаки террористов. Но вместо совместной борьбы и полноценного обмена данными культивируются идеи великих мировых держав. В очередной раз мы выступаем с призывом объединять усилия. Александр Лукашенко: «Мы как будто не видим проблемы – значит, этот процесс кому-то не нужен» И все же наш мирный голос слышат на всех континентах. Свою позицию доказываем поступками и взвешенной международной политикой. Поддерживаем договоры ООН по борьбе с терроризмом. Участвовали в диалоге глав контртеррористических ведомств. В 2018 году в Минске принимали конференцию ОБСЕ. Да и состав нынешнего форума – лучшее доказательство: белорусские мирные инициативы международное сообщество ценит.

Председательствует, например, Габриэла Баррон – вторая женщина в истории, возглавляющая Межпарламентский союз, одну из старейших и наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. Такое неформальное парламентское измерение ООН. Габриэла Куэвас Баррон: «Беларусь является источником позитивного месседжа о том, что необходимо поддерживать мир и безопасность» Рядом с Габриэлой Баррон в президиуме Владимир Воронков. Российский дипломат контртеррористическое подразделение ООН возглавил в 2019 году. Говорит, предложение Александра Лукашенко провести конференцию в Минске международным сообществом было воспринято как приглашение к серьезному разговору.

Кстати, за организацию встречи на таком уровне Воронков поблагодарил Президента лично. Отзывы о диалоге – сплошь положительные. Владимир Воронков: «Мне кажется, что ведущая и заметная роль Беларуси на площадке ООН – это факт» На повестке дня и угрозы цифровой эпохи. Сегодня террористы стали куда более мобильными и куда менее заметными. Многие действия осуществляют удаленно, через интернет, там же проводят и финансовые операции.

Всемирная сеть стала своеобразным офисом для вербовки. Александр Лукашенко: «Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси» Вопросы предотвращения террористических атак в Минске обсуждали два дня. В это же время террористы атаковали Кабул – 16 человек погибли, 119 получили ранения. Еще четверых взорвали на востоке Афганистана. Семь человек в результате взрыва пострадали на Филиппинах.