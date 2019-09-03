Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высказал обеспокоенность уходом террористической активности в DarkNet, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций Глобальная сеть – это большая зона риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер.

В целях укрепления национальной системы мониторинга общественной безопасности, резиденты белорусского Парка высоких технологий уже создали и продвигают на рынке передовые программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Президент также отметил, что Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Скажу больше: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли.