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Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков

03 сентября 2019 13:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко высказал обеспокоенность уходом террористической активности в DarkNet, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций

Глобальная сеть – это большая зона риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер.

Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков-1

В целях укрепления национальной системы мониторинга общественной безопасности, резиденты белорусского Парка высоких технологий уже создали и продвигают на рынке передовые программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Президент также отметил, что Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков.

Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Скажу больше: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли.

Александр Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков-7

Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. 

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

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