Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления

Новости Беларуси. Международный аэропорт Домодедово. 24 января 2011 года. На часах без пятнадцати пять. Террорист приводит в действие взрывное устройство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Больше трех десятков человек погибли, еще 170 получили ранения. Имя смертника следствие установило спустя пять дней. Выйти на след исполнителя и организатора теракта помогли ученые.

ДНК-анализ – то, чем занимаются в этой лаборатории. Условия – почти стерильные. Именно здесь специалисты работают над проектами союзной российско-белорусской программы «ДНК-идентификация».

Светлана Котова, заведующая НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Лучше бы, чтобы это был другой повод для того, чтобы практики поняли, что научные исследования могут приносить пользу.

Поводом для того, чтобы понимание это осуществилось был, в частности, теракт в Домодедово, когда ученым удалось идентифицировать террориста по профилю некого биологического следа, обнаруженного на месте преступления. Можно определить регион происхождения, район происхождения носителя этого биологического образца.