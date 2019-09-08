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Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления

08 сентября 2019 18:27
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Новости Беларуси. Международный аэропорт Домодедово. 24 января 2011 года. На часах без пятнадцати пять. Террорист приводит в действие взрывное устройство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления-1

Больше трех десятков человек погибли, еще 170 получили ранения. Имя смертника следствие установило спустя пять дней. Выйти на след исполнителя и организатора теракта помогли ученые.

Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления-4

ДНК-анализ – то, чем занимаются в этой лаборатории. Условия – почти стерильные. Именно здесь специалисты работают над проектами союзной российско-белорусской программы «ДНК-идентификация».

Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления-7

Светлана Котова, заведующая НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Лучше бы, чтобы это был другой повод для того, чтобы практики поняли, что научные исследования могут приносить пользу.

Поводом для того, чтобы понимание это осуществилось был, в частности, теракт в Домодедово, когда ученым удалось идентифицировать террориста по профилю некого биологического следа, обнаруженного на месте преступления. Можно определить регион происхождения, район происхождения носителя этого биологического образца.

Как с помощью ДНК раскрывают громкие преступления-10

# Национальная безопасность # общество # Светлана Котова # Фотофакт

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