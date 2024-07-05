Беларусь – полноправный член ШОС. Почему эксперты называют это событие историческим?

К Беларуси прикованы взгляды многих стран после саммита ШОС в Астане, где было принято решение о включении нашего государства как полноправного участника Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступление Беларуси во многом главная тема прошедшего форума, ведь выгода от этого события не односторонняя. Сотрудничество с Минском на новых условиях открывает спектр серьезных возможностей и перспектив для всего ШОС. Подробнее Полина Королева.

Расширение на Запад. Если подытожить, так выглядят заголовки американских СМИ касательно саммита ШОС в Астане. С одной стороны, лестно, что причина в Беларуси, которая (теперь официально) стала десятым участником Организации. С другой – невозможно игнорировать тон западной прессы. Вновь истеричный и нагнетающий. Впрочем, блокада истинной повестки ШОС за океаном не новость: выворачивать факты наизнанку там любят и умеют. Но принципы «шанхайской десятки» неизменны: против воинственных блоков, за равные права, уважение и развитие, за многополярность.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Люди, к сожалению, начинают терять веру в многосторонность. Они указывают на невыполненные обещания, двойные стандарты, огромное неравенство. Эти глобальные проблемы не могут быть решены на индивидуальной основе и настал момент подтвердить нашу приверженность многосторонности, в центре которой находится и ООН. Уже само вступление Беларуси в ШОС – серьезное продвижение Организации, ее переход из региональной азиатской структуры в площадку, которая претендует на интеграцию всего евразийского пространства. Минск в данном случае – ключевой форпост на европейском направлении. Впрочем, надо смотреть дальше, в сторону БРИКС. Эксперт по евразийской интеграции: участие в ШОС – это опосредованное активное членство и в БРИКС. Подробности.

Причины, по которым Беларусь принята в «шанхайскую семью», конечно, не ограничиваются лишь географическим положением. Наши принципы схожи, и мы никогда не были статистами в международных отношениях. Предложения Александра Лукашенко на саммите не заставили ждать. Прозвучала тема расчетов в национальных валютах – актуальное предложение в условиях, когда односторонние санкции остаются одним из главных инструментов манипуляции Запада. Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара.

Сотрудничество ШОС не ограничивается вопросами одной сферы. На этой площадке развивают экономическую, гуманитарную интеграцию. Последнее важно в условиях, когда извне дружественные страны пытаются растянуть, навязать конфликтные темы. Возвращаясь к мнению западных экспертов по поводу саммита в Астане: все сводится или к опасениям о расширении влияния ШОС в Европе. Или к спорам о том, кто задает в Организации повестку: Китай или все же Россия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в Организации представлены мировые гранды.

Продолжая тему сотрудничества. В этот раз за одним столом – сначала в узком составе, после в формате «ШОС плюс» – чаще всего говорили о безопасности. Что понятно, исходя из современных реалий и искр, которые вспыхивают глобально по всему земному шару. Александр Лукашенко:

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

В то время, когда человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности.

Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана:

К сожалению, вместо объединения усилий для совместного противодействия общим вызовам и угрозам современности наблюдается усиление геополитической конфронтации, использование односторонних санкций и силовых методов нарушения норм международного права.

Шавкат Мерзиёев, Президент Узбекистана:

Прежде всего, необходимо по-новому взглянуть на концептуальные основы деятельности ШОС в вопросах обеспечения безопасности. Природа и масштабы современных вызовов существенно изменились со времени учреждения организации.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

Прежде всего, выступаем за дальнейшее активное продвижение политического диалога.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. Что отличает ШОС от ряда международных объединений – конкретика. Организация имеет все необходимые институты и инструменты для стабилизации ситуации как минимум на континенте.

Александр Степанов, программный директор академии политических наук (Россия):

Астанинская декларация, она определяет создание нового универсального центра на основе региональной антитеррористической структуры, которая позволит решать очень широкий спектр задач, особенно в контексте развязанной Западом гибридной войны. Помимо декларации, главы государств – участники ШОС выступили с дополнительными инициативами, цель которых – мир. В том числе в Украине.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы благодарны за искренние и конкретные предложения стран – участников ШОС по мирному урегулированию украинского кризиса, возникшего в результате абсолютно бесцеремонной политики США и их сателлитов. Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине – Путин. Читайте здесь. Александр Лукашенко также напомнил о международной конференции по безопасности в Минске, которая теперь стала ежегодной. В 2024-м она пройдет осенью. И есть причины считать – будет плодотворной.

Александр Лукашенко:

Приглашения руководству ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении хартии. Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств. На уровне глав государств обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества. Журналисты пытались подсчитать, сколько встреч провел Александр Лукашенко, ведь в объективы попала лишь малая их часть. Рыженков: в ближайшие 5 месяцев состоится встреча на высшем уровне Беларуси и Пакистана.