В Институте пограничной службы проводится сбор с военнообязанными – их обучают специальности «Сапёр»

Служба, в которой немало риска и нестандартных ситуаций. Чего в ней нет совсем, так это права на ошибку. Военнообязанных обучают по специальности «Сапер», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Служба, в которой немало риска и нестандартных ситуаций. Чего в ней нет совсем, так это права на ошибку. Военнообязанных обучают по специальности «Сапер», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалистов готовят в интересах территориальных органов пограничной службы. Занятия проходят на базе учебного центра Института погранслужбы в Сморгонском районе. На военный сбор прибыли сорок человек со всей Беларуси. Они усовершенствовали полученные во время срочной службы знания и обучились новой специальности.
Егор Бондаренко, военнообязанный:
Мы первоначально получали теоретические знания в лекционном зале, проводили лекции с преподавателями из института, а сейчас проводим практические занятия, подрываем взрывчатые вещества. Расселили в казармы, получаем трехразовое питание, всем все нравится, кормят вкусно, хватает. Сборы, я думаю, нужны, потому что нужно обновлять наши навыки, вспоминать военное дело и быть готовым защитить свою страну.
Владимир Кармазин, начальник отдела боевой и мобилизационной готовности Института пограничной службы Беларуси:
Данные сборы – это практика для органов пограничной службы на регулярной основе. Как правило, на сборы привлекаются военнослужащие, которые уже имели опыт службы и стоят в резерве органов пограничной службы. Резервистов мы подготавливаем для того, чтобы повысить возможности соединения воинских частей для выполнения задач по предназначению.
Занятия проводятся по саперному делу, военно-медицинской, инженерной подготовке и другим дисциплинам.