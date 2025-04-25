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В Институте пограничной службы проводится сбор с военнообязанными – их обучают специальности «Сапёр»

25 апреля 2025 07:42
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Служба, в которой немало риска и нестандартных ситуаций. Чего в ней нет совсем, так это права на ошибку. Военнообязанных обучают по специальности «Сапер», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте пограничной службы проводится сбор с военнообязанными – их обучают специальности «Сапёр»-2

Специалистов готовят в интересах территориальных органов пограничной службы. Занятия проходят на базе учебного центра Института погранслужбы в Сморгонском районе. На военный сбор прибыли сорок человек со всей Беларуси. Они усовершенствовали полученные во время срочной службы знания и обучились новой специальности.

В Институте пограничной службы проводится сбор с военнообязанными – их обучают специальности «Сапёр»-4

Егор Бондаренко, военнообязанный:
Мы первоначально получали теоретические знания в лекционном зале, проводили лекции с преподавателями из института, а сейчас проводим практические занятия, подрываем взрывчатые вещества. Расселили в казармы, получаем трехразовое питание, всем все нравится, кормят вкусно, хватает. Сборы, я думаю, нужны, потому что нужно обновлять наши навыки, вспоминать военное дело и быть готовым защитить свою страну.

В Институте пограничной службы проводится сбор с военнообязанными – их обучают специальности «Сапёр»-6

Владимир Кармазин, начальник отдела боевой и мобилизационной готовности Института пограничной службы Беларуси:
Данные сборы – это практика для органов пограничной службы на регулярной основе. Как правило, на сборы привлекаются военнослужащие, которые уже имели опыт службы и стоят в резерве органов пограничной службы. Резервистов мы подготавливаем для того, чтобы повысить возможности соединения воинских частей для выполнения задач по предназначению.

Занятия проводятся по саперному делу, военно-медицинской, инженерной подготовке и другим дисциплинам.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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