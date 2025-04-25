Прямой эфир

В Израиле прошли новые акции протеста из-за военной операции в Газе

25 апреля 2025 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Израиле вновь вспыхнули протесты из-за военной операции в Газе. Сотни человек собрались в Тель-Авиве, призывая положить конец конфликту и освободить заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошли новые акции протеста из-за военной операции в Газе-2

Причиной новой волны недовольства стало решение правительства расширить масштабы наступления в секторе. Армия намерена взять под контроль почти весь анклав. Главной целью операции по-прежнему остается уничтожение ХАМАС и освобождение израильтян, которых удерживает движение. Однако, по мнению протестующих, эскалация конфликта может только навредить заложникам.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска
25 апреля 2025 07:33

Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска

Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии
25 апреля 2025 07:28

Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии

В ЕС обсуждают возврат к обязательной военной службе
25 апреля 2025 07:27

В ЕС обсуждают возврат к обязательной военной службе