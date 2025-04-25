В Израиле прошли новые акции протеста из-за военной операции в Газе

В Израиле вновь вспыхнули протесты из-за военной операции в Газе. Сотни человек собрались в Тель-Авиве, призывая положить конец конфликту и освободить заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной новой волны недовольства стало решение правительства расширить масштабы наступления в секторе. Армия намерена взять под контроль почти весь анклав. Главной целью операции по-прежнему остается уничтожение ХАМАС и освобождение израильтян, которых удерживает движение. Однако, по мнению протестующих, эскалация конфликта может только навредить заложникам.