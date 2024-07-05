Эксперт по евразийской интеграции: участие в ШОС – это опосредованное активное членство и в БРИКС

Экспертное сообщество высоко оценивает потенциальный вклад Беларуси в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Прошедший в Астане саммит объединения стал по истине историческим для нашей страны. Лидеры стран-участниц приняли решение о завершении процедуры вступления Беларуси в Организацию в качестве полноправного члена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обозначил ряд приоритетных направлений во взаимодействии в рамках организации. Это экономика, логистика, углубление гуманитарных связей, а также вопросы безопасности.

С этой точки зрения, ШОС – реальная альтернатива однополярному западному миру. Главные принципы объединения созвучны со взглядами Беларуси: равные права, уважение и, как подчеркнул глава нашего государства, умение слушать и слышать. Западу этих качеств не достает, более того, Штаты не заинтересованы в продвижении Шанхайской организации сотрудничества в Европу. А членство Беларуси, которая стала 10-м участником Организации, означает именно переход ШОС из региональной азиатской структуры в площадку, которая претендует на интеграцию всего евразийского пространства. Минск в данном случае – ключевой форпост на европейском направлении. Впрочем, надо смотреть дальше – в сторону БРИКС.