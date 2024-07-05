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Эксперт по евразийской интеграции: участие в ШОС – это опосредованное активное членство и в БРИКС

05 июля 2024 11:02
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Экспертное сообщество высоко оценивает потенциальный вклад Беларуси в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Прошедший в Астане саммит объединения стал по истине историческим для нашей страны. Лидеры стран-участниц приняли решение о завершении процедуры вступления Беларуси в Организацию в качестве полноправного члена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обозначил ряд приоритетных направлений во взаимодействии в рамках организации. Это экономика, логистика, углубление гуманитарных связей, а также вопросы безопасности.

Эксперт по евразийской интеграции: участие в ШОС – это опосредованное активное членство и в БРИКС-1

С этой точки зрения, ШОС – реальная альтернатива однополярному западному миру. Главные принципы объединения созвучны со взглядами Беларуси: равные права, уважение и, как подчеркнул глава нашего государства, умение слушать и слышать. Западу этих качеств не достает, более того, Штаты не заинтересованы в продвижении Шанхайской организации сотрудничества в Европу.

А членство Беларуси, которая стала 10-м участником Организации, означает именно переход ШОС из региональной азиатской структуры в площадку, которая претендует на интеграцию всего евразийского пространства. Минск в данном случае – ключевой форпост на европейском направлении. Впрочем, надо смотреть дальше – в сторону БРИКС.

Эксперт по евразийской интеграции: участие в ШОС – это опосредованное активное членство и в БРИКС-4

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):
ШОС, на мой взгляд, является ядром БРИКС. А в отношении БРИКС видите, какая интересная политика ведется по членству. То есть туда подпускаются либо очень крупные, либо очень значимые экономики. То есть помимо пяти стран, которые лежат в основе этой Организации. Поэтому прямое членство в ШОС – это, считайте, опосредованное активное членство и в БРИКС. Поэтому здесь роль и значение вступления официального, на самом деле, носит характер не столько континентальный, сколько уже в масштабах мировой политики.

Рыженков: в ближайшие 5 месяцев состоится встреча на высшем уровне Беларуси и Пакистана. Подробности.

# Международное сотрудничество # Кубат Рахимов

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