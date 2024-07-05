«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС

К Беларуси прикованы взгляды многих стран после саммита ШОС в Астане, где было принято решение о включении нашего государства как полноправного участника Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К Беларуси прикованы взгляды многих стран после саммита ШОС в Астане, где было принято решение о включении нашего государства как полноправного участника Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ШОС – дополнительная точка входа на рынки стран-участниц. Когда на политическом уровне достигаются хорошие отношения, открываются двери для белорусских предприятий. Все это уже работает на развитие экспортоориентированности нашей экономической модели.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Беларусь является экспортоориентированной экономикой. Ее интересуют страны, которые будут закупать ее продукцию. Страны ШОС очень заинтересованы в продукции с высокой добавленной стоимостью, технологичной продукции. Это является экономически очень важным для Беларуси, потому что она сможет продавать продукцию, потому что формируются новые экономические связи, новые дипломатические, просто личностные связи.
Алексей Маслов, востоковед (Россия):
Здесь как раз Беларусь тоже может играть очень важную роль, не только как довольно крупный производитель сельхозпродукции, машинотехнического оборудования, но прежде всего как страна, которая очень выгодна и важна для дальнейшего экспорта продукции дальше на Запад. И в этом смысле, наверное, и для Китая, безусловно, и для России Беларусь важна как крупнейший и важнейший транспортный коридор.
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