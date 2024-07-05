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«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС

05 июля 2024 17:45
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К Беларуси прикованы взгляды многих стран после саммита ШОС в Астане, где было принято решение о включении нашего государства как полноправного участника Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС-1

ШОС – дополнительная точка входа на рынки стран-участниц. Когда на политическом уровне достигаются хорошие отношения, открываются двери для белорусских предприятий. Все это уже работает на развитие экспортоориентированности нашей экономической модели.

«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС-4

Владимир Киреев, политолог (Россия):
Беларусь является экспортоориентированной экономикой. Ее интересуют страны, которые будут закупать ее продукцию. Страны ШОС очень заинтересованы в продукции с высокой добавленной стоимостью, технологичной продукции. Это является экономически очень важным для Беларуси, потому что она сможет продавать продукцию, потому что формируются новые экономические связи, новые дипломатические, просто личностные связи.

«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС-7

Алексей Маслов, востоковед (Россия):
Здесь как раз Беларусь тоже может играть очень важную роль, не только как довольно крупный производитель сельхозпродукции, машинотехнического оборудования, но прежде всего как страна, которая очень выгодна и важна для дальнейшего экспорта продукции дальше на Запад. И в этом смысле, наверное, и для Китая, безусловно, и для России Беларусь важна как крупнейший и важнейший транспортный коридор.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Владимир Киреев # Алексей Маслов # Полина Королева

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