«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС

К Беларуси прикованы взгляды многих стран после саммита ШОС в Астане, где было принято решение о включении нашего государства как полноправного участника Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ШОС – дополнительная точка входа на рынки стран-участниц. Когда на политическом уровне достигаются хорошие отношения, открываются двери для белорусских предприятий. Все это уже работает на развитие экспортоориентированности нашей экономической модели.