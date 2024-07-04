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Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине – Путин

04 июля 2024 13:42
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На недавней встрече «ШОС плюс» в Астане российский лидер Владимир Путин заявил, что стамбульские соглашения между РФ и Украиной «остаются на столе», а это значит, что могут послужить фундаментом продолжения переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Путин напомнил о том, что глава делегации Украины ранее подписал договоренности, которые вполне устраивали Киев. Он также обратил внимание на то, что Россия не имеет ничего против переговоров, а отказалась от них как раз Украина по прямому указанию из Лондона и Вашингтона.

Ранее, в феврале 2024, президент России заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что мирные переговоры были близки к завершению, но Украина отказалась от предложенных гарантий безопасности.

Кроме этого, Давид Арахамия, лидер украинской фракции «Слуга народа», подтвердил, что военным действиям можно было положить конец уже весной 2022 года, но Борис Джонсон посоветовал Украине «просто воевать».

# Международная политика # Владимир Путин

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