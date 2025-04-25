В Колумбии учителя вышли на забастовку

В столице состоялась многотысячная демонстрация учителей, которые требуют обеспечить достойные условия труда. Количество учеников в классах превышает все нормы. На преподавателей многократно возросла нагрузка, и они с ней уже не справляются. При этом зарплаты не повышают. В школах порой отсутствует питание и даже питьевая вода. Профсоюзы-организаторы стачки анонсировали еще одну, более масштабную акцию протеста.