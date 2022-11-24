Беларусь и Россия подписали обновлённое соглашение о парламентском сотрудничестве

Беларусь и Россия вместе должны противостоять вызовам и беспрецедентным атакам. Такой тезис прозвучал 24 ноября от Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация Совета Республики с официальным двухдневным визитом находится в Москве. По итогам переговоров стороны подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.

В документе закрепили методы противодействия деструктивному давлению западных стран, готовность своевременно реагировать на недружественные действия в отношении Беларуси и России и при нарушении норм международного права. Союзники намерены развивать межпарламентскую дипломатию и укреплять свои позиции на международной арене еще с большей силой. На встрече также коснулись темы развития новых контактов между законотворцами, углубления партнерства в регионах и сохранения общей исторической памяти. Наталья Кочанова: «Коллективный Запад любыми способами пытается уцепиться за доминирующие позиции».

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Мы едины в том, что ключевое условие эффективного ответа на вот эти новые вызовы – это углубление интеграции в рамках Cоюзного государства, это активная реализация тех 28 союзных программ, над которыми сейчас активно работают наши правительства, которые успешно реализуются, продвигая строительство Союзного государства, нашего общего экономического, социального, миграционного, гуманитарного пространства.