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Беларусь и Россия подписали обновлённое соглашение о парламентском сотрудничестве

24 ноября 2022 16:00
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Беларусь и Россия вместе должны противостоять вызовам и беспрецедентным атакам. Такой тезис прозвучал 24 ноября от Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация Совета Республики с официальным двухдневным визитом находится в Москве. По итогам переговоров стороны подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.

Беларусь и Россия подписали обновлённое соглашение о парламентском сотрудничестве-1

В документе закрепили методы противодействия деструктивному давлению западных стран, готовность своевременно реагировать на недружественные действия в отношении Беларуси и России и при нарушении норм международного права. Союзники намерены развивать межпарламентскую дипломатию и укреплять свои позиции на международной арене еще с большей силой. На встрече также коснулись темы развития новых контактов между законотворцами, углубления партнерства в регионах и сохранения общей исторической памяти.

Наталья Кочанова: «Коллективный Запад любыми способами пытается уцепиться за доминирующие позиции».

Беларусь и Россия подписали обновлённое соглашение о парламентском сотрудничестве-4

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Мы едины в том, что ключевое условие эффективного ответа на вот эти новые вызовы это углубление интеграции в рамках Cоюзного государства, это активная реализация тех 28 союзных программ, над которыми сейчас активно работают наши правительства, которые успешно реализуются, продвигая строительство Союзного государства, нашего общего экономического, социального, миграционного, гуманитарного пространства.

Беларусь и Россия подписали обновлённое соглашение о парламентском сотрудничестве-7

Наметили планы на 2023 год и с Советом Федерации, и Госдумой. Белорусские парламентарии также обсудили перспективы с Вячеславом Володиным. В июне состоится юбилейный Форум регионов Беларуси и России в Уфе. На этой площадке белорусы сакцентируют внимание на углубление промышленной кооперации.

# Беларусь-Россия # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Вячеслав Володин # Фотофакт

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