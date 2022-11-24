Наталья Кочанова: «Коллективный Запад любыми способами пытается уцепиться за доминирующие позиции»

Беларусь и Россия вместе должны противостоять вызовам и беспрецедентным атакам. Такой тезис прозвучал 24 ноября от Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация Совета Республики с официальным двухдневным визитом находится в Москве.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы обязаны просто действовать воедино, быть вместе в решении столь важных и значимых задач, которые стоят перед нашими странами и народами, тогда, когда беспрецедентное давление оказывается на наши страны. И конечно, роль и востребованность парламентской дипломатии возрастает кратно. К сожалению, глобальная повестка утрачивает здравый смысл. Так называемый коллективный Запад любыми способами пытается уцепиться за доминирующие позиции, не желая признавать очевидное – однополярному мироустройству приходит конец.