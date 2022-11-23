Роман Головченко встретится с Башаром Асадом

У Беларуси и Сирии есть большой потенциал для наращивания поставок техники и расширения промышленной кооперации. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 ноября в Дамаске прошли переговоры на уровне правительств. Среди основных тем – укрепление экономических связей, поддержка восстановления и развития Сирии, гуманитарная помощь.

24 ноября белорусский премьер встретится с президентом этого государства Башаром Асадом. Речь пойдет о развитии сотрудничества между странами. Фон для этого не самый благоприятный, но и Беларусь, и Сирия намерены сообща противостоять экономическим санкциям, к которым и Минску, и Дамаску уже не привыкать. За минувший год товарооборот между двумя странами превысил 8 миллионов долларов. Это плюс 40 % к уровню 2021 года.