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Роман Головченко встретится с Башаром Асадом

23 ноября 2022 19:28
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У Беларуси и Сирии есть большой потенциал для наращивания поставок техники и расширения промышленной кооперации. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 ноября в Дамаске прошли переговоры на уровне правительств. Среди основных тем – укрепление экономических связей, поддержка восстановления и развития Сирии, гуманитарная помощь.

Роман Головченко встретится с Башаром Асадом-1

24 ноября белорусский премьер встретится с президентом этого государства Башаром Асадом. Речь пойдет о развитии сотрудничества между странами. Фон для этого не самый благоприятный, но и Беларусь, и Сирия намерены сообща противостоять экономическим санкциям, к которым и Минску, и Дамаску уже не привыкать. За минувший год товарооборот между двумя странами превысил 8 миллионов долларов. Это плюс 40 % к уровню 2021 года.

# Беларусь-Сирия # Роман Головченко # Башар Асад # Хусейн Арнус # Фотофакт

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