Новости Беларуси. Беларусь и Россия не могут спокойно взирать на последние события в Украине. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на переговорах в Москве. В российской столице прошла неформальная встреча лидеров пяти государств — Беларуси, России, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Все эти страны являются членами организации договора о коллективной безопасности. Александр Лукашенко считает, что события на Украине подтверждают правильность принятого несколько лет назад решения о создании ОДКБ. Неформальная встреча Глав государств 5 стран проходит в канун общего праздника — Великой Победы.

Рабочий график у президентов плотный и напряженный. Тем более, за день до важной общей даты в истории государств. Эти переговоры проходят накануне 9 мая. День Победы и в Беларуси, и в России особенно чтят. Быть вместе в эти дни — сам Бог велел.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я еще раз хочу - я вчера об этом говорил - поздравить наших россиян с этим большим праздником. Мы действительно били вместе и тогда, и после этого, и сейчас. И я вот, когда с коллегами обсуждали будущее 70-летие победы в войне, я думаю, нам придется с вами подумать о том, чтобы уже как-то даже на параде белорусы и русские люди, российская армия продемонстрировали это. Думаю, это будет нормально, если даже на Красной площади наши подразделения будут принимать участие. Тем более, что мы всегда части российской армии к себе на парад приглашаем и всегда они приезжали. Поэтому, думаю, если у вас будет согласие, мы продумаем этот вопрос и продемонстрируем это лишний раз через 70 лет после нашей победы.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Спасибо, что приехали в Москву. Знаю, что вы сейчас готовитесь и к празднику, и к началу Чемпионата мира по хоккею. Дел много, тем не менее вы нашли время, приехали. И мне кажется, что это естественно. Россия и Беларусь, как бывшие составные части Советского союза, внесли огромный вклад и понесли огромные потери в борьбе с нацизмом. Поэтому быть в эти дни вместе - это естественное дело.

Конечно, очень рад возможности поговорить с вами по всему комплексу двусторонних отношений. Я имею в виду и экономику, и социальную сферу, и, конечно, несколько слов по нашим совместным шагам в рамках Таможенного союза и нашим планам по созданию Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вчера полдня находился в Правительстве Российской Федерации. Мы провели очень большую работу и с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем (прим. Медведевым), и с вице-премьером, с министрами. Очень большой пласт работы по согласованию, досогласованию некоторых моментов нашего договора о Евразийском экономическом союзе.

Накануне в правительстве говорили о том, что между Беларусью и Россией нет нерешаемых вопросов. Уже в конце мая планируют подписать договор о создании Евразийского экономического союза. В эти дни помимо экономики перед государствами стоят и вопросы общей безопасности. Когда, как ни в канун Победы говорить о том, как важно сохранить мир в регионе.

Еще до переговоров в Кремле президенты встретились в ситуационном центре Минобороны России. В смотре тренировки по управлению вооруженными силами кроме Александра Лукашенко и Владимира Путина участвовали также лидеры Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Эти страны являются членами организации договора о коллективной безопасности. В присутствии президентов в Национальном центре управления обороной к отработке практических учебно-боевых задач были привлечены органы военного управления всех уровней, экипажи стратегических бомбардировщиков, подводных ракетоносцев Тихоокеанского и Северного флотов, силы и средства, решающие задачи обеспечения воздушно-космической обороны России. Проверка плановая.

Итоги учений Александр Лукашенко озвучил, общаясь с коллегами-президентами на неформальной встрече.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы посмотрели утром тренировку Вооруженных Сил РФ, военную тренировку, которую не могли или не хотели позволить в советские времена даже СССР. Она и затратная, она очень показательная. Свидетельство того, что России есть, чем защищаться, есть, чем нанести неприемлемый удар тем, кто хочет погреть руки на российской территории, решить свои вопросы.Для Беларуси эта тренировка важна тем, что я фактически увидел в действии те комплексы все вместе, которые сегодня существуют в армии Беларуси, кроме, конечно, ядерного компонента. И это очень важно для нас. Я еще думаю о том, Владимир Владимирович, коль мы члены ОДКБ, значит зона ответственности в этом плане Российской Федерации и нашего государство. Поэтому мощь России в военном отношении - не дай Бог, конечно, - но это защита наших национальных интересов.

Встреча президентов государств, которые являются членами ОДКБ, неформальная. Это значит, что нет жесткой повестки вопросов для обсуждения. Но так или иначе разговор касается ситуации в Украине. Последние события не раз подтвердили, что несколько лет назад было принято правильное решение о создании общей организации по безопасности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда-то мы, обсуждая опасные вызовы и явления на территории ОДКБ, рассуждали: Афганистан, Сирия, об Ираке говорили. Все это казалось, по крайней мере для Беларуси, каким-то далеким полигоном, далеким театром военных действий. Оказывается, мир настолько тесен и динамичен, что эта зараза быстро расползается по планете. И сегодня уже у порога не только Таджикистана, Армении, Кыргызстана и России, но и в Беларуси появились эти неприемлемые явления. Я имею в виду, конечно, Украину, о которой сегодня упомянули все. Много на сей счет сказано, высказаны позиции, но опять же, время очень меняет и наши подходы, и подходы наших государств. Действительно, в последнее время произошли события на Украине, которые не позволяют нам спокойно сидеть в стороне и взирать на то, что происходит в этой стране, особенно события в Одессе. Это вообще приводит нас к нехорошим параллелям. Я смотрю, на экранах телевизоров уже появились эти параллели. Мы помним Хатынь, когда несколько сотен деревень на территории Беларуси были фашистами сожжены вот по такому принципу, поэтому не приемлем мы подобные действия в любых государствах, тем более не приемлемо будет то, если мы спокойно будем взирать на то, что происходит. Это прежде всего касается Российской федерации и Беларуси. Мы, естественно (еще раз подчеркиваю), не можем спокойно на это взирать, потому что там наши люд и, естественно, они взывают о помощи, они требуют реагирования на подобные вещи.

Александр Лукашенко назвал неадекватным реагирование Запада на события в Украине. Президент Беларуси считает, что мировое сообщество должно оценивать ситуацию, не допуская двойных подходов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация развивается очень быстро, что настораживает — это абсолютно неадекватное реагирование со стороны наших (если их можно так назвать) западных партнеров. Просто поразительное реагирование. В одной ситуации это нельзя, в другой ситуации это можно и поощряется. Это неправильные подходы. Ладно, шла бы там дипломатическая перепалка какая-то, но здесь гибнут люди. Мировое сообщество должно в данном случае выступать консолидированно и с позиции конкретных критериев. Критерии должны быть при оценке однозначны. Не должно быть двойных подходов. Сегодня ни Беларусь, ни Таджикистан, ни Кыргызстан, ни Армения, не говоря уже о России, не могут спокойно жить не думая о том, что это далеко, что это не у нас. Это говорит о том, что мы в свое время приняли правильное решение. То что мы собрались сегодня, в канун великой победы, это символично. Пускай об этом все знают - это символично. И не дай Бог что-то случится, мы должны быть готовы стать спиной к спине, как говорят военные люди, и защитить наш суверенитет и независимость. Это особенно важно, Владимир Владимирович, когда американцы и запад фактически пошли на эскалацию напряженности, но пока - и это тоже очень важно - через экономику и финансы. Они пытаются ввести и вводят конкретные экономические санкции. мы не задействовали главный ответ в этой ситуации, ведь наши внутренние возможности при объединении в разы увеличиваются. И мы можем преодолеть эти санкции, я абсолютно убежден. И бояться нам абсолютно здесь нечего.

После переговоров в кремле рабочий визит белорусского президента в Россию завершился. Уже 9 мая и в Минске, и в Москве главный день торжеств по случаю 69 годовщины Победы. Вспоминать будут тех, кто сделал все для мирной жизни.