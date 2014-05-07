Александр Лукашенко - Дмитрию Медведеву: Между Россией и Беларусью нерешаемых вопросов нет

Новости Беларуси. Между Беларусью и Россией нет нерешаемых вопросов. Это заявил 7 мая Президент Александр Лукашенко на встрече в Москве с руководителем Правительства России Дмитрием Медведевым. В Российской Федерации глава белорусского государства находится с рабочим визитом. Кроме этого на встрече стороны обсудили предстоящее празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давно, действительно, мы не встречались и глубоко не обсуждали те проблемы, которые сегодня существуют. Вы знаете, стыдиться нечего перед нашими поколениями, которые принесли нам победу, подарили нашу жизнь, нашу страну, какой бы трудной она не была - эта жизнь Особенно в Беларуси никогда не отходили от этого, никогда не было колебаний. Мы всегда как святое праздновали этот праздник. Когда вы будете в Минске, вы увидите новый Музей Великой Отечественной войны - единственный в Европе. Мы его новый построили для того, чтобы сохранить память для молодежи. Что там греха таить, все забывается. Приехали мы для того, чтобы поздравить наших россиян с этим большим праздником. Это наш общий праздник. И мы его, конечно же, никому не отдадим. Не потому что мы вот такие, а потому что это наша великая заслуга перед человечеством. Мы спасли общество от коричневой чумы в свое время. Почему мы этого стыдиться должны? Нам человечество должно быть за это благодарно.

Что касается экономики, я бы сказал больше, Дмитрий Анатольевич. Мы в преддверии важного события, знаете, - подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Кто начинал подписи ставить со стороны России? - Дмитрий Анатольевич. Вы стояли у истоков этого. Я так подумал, кое-что у нас есть в противоречии. Просто надо с Дмитрием Анатольевичем встретиться и поговорить на тему будущего развития Таможенного союза, создания Единого экономического пространства и будущего экономического союза. Чтобы мы могли вспомнить, сопоставить некоторые вещи, определиться на будущее. Ставили подписи вместе – вместе будем и отвечать. Если бы (я говорил уже это несколько раз и сейчас говорю своим коллегам) тогда Россия не пошла на это, то какой бы был у на союз. Тогда вы были Президентом. Я думаю, что у нас есть о чем поговорить. Нет нерешаемых вопросов. Все они решаемы, только не останавливаться. Надо двигаться вперед, в той сложной обстановке. Как вы сказали, она непростая, особенно в экономике вокруг нас.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Рад возможности встречаться, пообщаться. Тем более ваш визит проходит в преддверии самого для нас, может быть, важного и святого праздника - Дня Победы. В наших странах этот праздник очень почитаем, его отмечают все - и ветераны, и люди младшего поколения. Я считаю, что это очень правильная традиция, она не может быть ревизована независимо ни от какой политической конъюнктуры. Просил бы передать поздравления от Правительства Российской Федерации всем белорусским ветеранам.

Также от имени главы белорусского государства сегодня возложен венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Торжественная церемония прошла накануне 69-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.